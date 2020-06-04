Bentley’in 61 yıldır kullanılan V8’i emekliye ayrılıyor!

Bentley‘in 6.75 litrelik L-Serisi V8 motorunun fişi çekildi. 61 yıldır üretilen V8 ünite ilk üretildiği zamandan beri önemli ölçüde evrim geçirmişti. Fakat temel mimarisi aynı kalmıştı.

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On yıllar boyunca bu meşhur motordan yaklaşık 36 bin tanesi, İngiliz üreticinin Crewe (İngiltere) tesislerinde, motor başına 15 saatlik elle montaj süreciyle üretildi.

Tabii ki söz konusu seriye dahil motorlar sadece Bentley’lerde hizmet vermedi. Rolls Royce‘larda da 1998’e kadar kullanılmıştı. Yani onlarca yıl, her iki marka da aynı 6.75 litrelik üniteyi kullandı. Bu durum Rolls Royce’un, BMW‘ye satılıp, BMW parçaları kullanmasına kadar devam etti. Söz konusu satıştan sonra bu saygı değer motorun tek mirasçısı Bentley oldu. Ancak bazı Volkswagen Grubu parçalarının da Bentley’lerde kullanıldığını da belirtelim. Söz konusu V8’in fişi çekilince, Bentley – Rolls Royce arasındaki son bağlantı da kopmuş oldu.

L-Serisi V8‘in yaptığı son görev ise sınırlı sayıda olan Bentley Mulsanne 6.75 Edition‘daydı. Bu özel seri ise Mulsanne modelinin 10. yılına özel olarak 2020‘de satışa çıkmıştı. Son yıllarda Mulsanne, her zamankinden daha yüksek kalitesi ve pürüzsüz performansıyla oldukça dikkat çeken devasa bir sedan oldu. Fakat bu başarısını 1959’da piyasaya sürülmüş bir motordan alması, sıradan gözüken bu durumu oldukça özel kılıyor.

Bentley’lerde artık W12 ve 4.0 litrelik V8‘in yanı sıra, Volkswagen Grubu‘na ait hibrit V6 üniteler kullanılacak. Bu motorlar, şirketin büyük, lüks ve hızlı otomobilleri için oldukça uygun ve gelişmiş motorlar olarak görülüyor. Yine de eski 6.75 litrelik V8’in yeri, meraklılarında bir ayrı kalacak.

Kaynak: MotorTrend