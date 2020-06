Bentley’in 61 yıldır kullanılan V8’i emekliye ayrılıyor!

Sony, PlayStation 4 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Days of Play indirim günlerini başlattı. Şirketin resmi internet sitesinde ortaya çıkan indirimler şimdiden büyük ilgi gördü.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?

3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak. PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra konsol ekipmanları ve ücretli abonelikleri kapsayacak şekilde düzenlenecek kampanyalar, oyuncular için ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlayacak. 15 günlük kampanya süresince PS Plus üyeliğinde de % 30’luk bir indirim mevcut.

Bu kampanya kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyunlarda büyük indirim yapılıyor.

Days of Play günlerinde indirimdeki oyunlar

FIFA 20: 49 TL

Marvel’s Spider-Man: 84 TL

Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION: 114 TL

Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition: 169 TL

Resident Evil 3: 179 TL

Red Dead Redemption 2: 134 TL

The Sims 4: 49 TL

The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL

The Last of Us Remastered: 49 TL

DEATH STRANDING: 134 TL

Metro Exodus: 71,60 TL

PUBG: 99 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 29,37 TL

Sony’nin Days of Play etkinlikleri kapsamında fiyatını düşürdüğü oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Şirket, yüzlerce popüler oyun için de değişken oranlarda indirim ile kullanıcıların uygun fiyatlara istedikleri oyunları almasını sağlayacak.