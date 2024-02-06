Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 12 Pro Dimensity HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 12 Pro Dimensity kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 12 Pro Dimensity HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 12 Pro Dimensity HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi 12 Pro Dimensity 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 1500 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 12 Pro ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 9000+ yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 12 Pro Dimensity, üçlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.