2021 yılında Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 12 isimli modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon o senenin amiral gemilerinden bir tanesiydi. 2024 yılına geldiğimizde ise insanlar Xiaomi 12 halen alınır mı sorusunu soruyorlar. Gelin bu sorunun cevabına bakalım.

Xiaomi 12 neler sunuyor?

Xiaomi 12 6.28 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 1100 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 12 ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 12, üçlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX766 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğünde makro kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.

Xiaomi 12 halen alınır mı?

Bu sorunun cevabı ise evet. Xiaomi 12 şu anda 20.000 TL bandında internet üzerinde bulunabiliyor. Akıllı telefon kompakt yapısıyla dikkatleri çekiyor. Burada ise temel problem ısınma. Xiaomi 12’nin içerisinde bulunan Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti 2023 yılının amiral gemisi yonga seti idi. Bu yonga seti 2021 yılının sonlarında piyasaya sürüldü ve Xiaomi bu yonga setini 2021 yılının sonunda çıkardığı Xiaomi 12’de kullandı. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 ısınma problemleri olan bir yonga seti. Performanslı bir yonga seti olduğu için zaten ısınıyor ancak Snapdragon 8 Gen 1, bunun haricinde de ısınma problemleri olan bir yonga seti.

Akıllı telefon kamera konusunda ise birçok akıllı telefonu cebinden çıkarabilecek güçte. Batarya performansı zaman zaman üzse de hızlı şarj ile bunu telafi edebiliyor. Yine de Xiaomi 12 almak istemezseniz sizin için üç seçenek daha bulunuyor:

Honor 90

Poco F5

Samsung Galaxy S23 FE

Honor 90 neler sunuyor?

Akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği bulunuyor:

Gece Yarısı Siyahı

Zümrüt Yeşili

Elmas Gümüş

Honor 90 2664×1200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 1600 nite kadar parlaklık sunan ve DCI-P3 renk gamını destekleyen bir ekranı bulunuyor.

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Honor 90 kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 66W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında oldukça iddialı olan Honor 90 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy S23 FE’nin 128 GB versiyonu 23.999 TL, 256 GB versiyonu ise 24.999 TL’den satışa çıktı. Bu linkten resmi satın alma kanalına ulaşabilirsiniz.

Poco F5 neler sunuyor?

Poco F5, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

Poco F5 kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco F5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.