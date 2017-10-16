Xiaomi Redmi 5A, Düşük Özellikleri ve Düşük Fiyatı ile Karşımıza Çıkacak

Xiaomi bir kaç ay önce piyasaya süreceğini duyurduğu Redmi Note 5A’dan sonra, daha küçük bir modeli sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Şimdilik fiyatı 4A modeli ile aynı fiyata olacak gibi gözüken 5A, 91 Dolar gibi bir fiyata sahip ve Kiraz tozu, Altın ve Platin gümüş renk seçenekleri bulunduruyor. Bu düşük fiyat ile telefon, 5 inch’lik 720p kalitesinde bir ekran ve Snapdragon 425 çip seti ile karşımıza çıkıyor. Yeni MIUI 9 arayüzü kullanacak 5A, 2GB RAM ve 16GB’lık bir depolama alanına sahip olacak. Dilerseniz microSD ile depolama alanını genişletebileceğiniz telefonun çift sim kartı desteği de bulunuyor. 13MP arka kameraya sahip telefon 5MP’lik bir ön kamera bulunduruyor ve 1080P kalitesinde 30FPS’lik videolar çekebiliyor. Model numarasına rağmen Redmi 4A modelinden çokta gelişmemiş olan 5A, aynı batarya türüne sahip ve kapasitesi yalnızca bir dakika artacak şekilde arttırılarak 2,900mAh’dan 3,000mAh’a yükseltilmiş.

Özellikleri çok yüksek olmasına karşın fiyatının da bir o kadar düşük olacağını göz önünde bulmak gerekiyor. Ön siparişleri yarın başlayacak olan telefonu online mağazalar üzerinden satın alabilirsiniz.