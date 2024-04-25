Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir Realme Narzo 70x isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Markanın orta segmente konumlandırdığı cihaz piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Realme Narzo 70x neler sunuyor?

Akıllı telefon 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlüğe sahip. 6.72 inç büyüklüğündeki bu ekran 120 hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bunların haricinde akıllı telefon %91,40 ekran-gövde oranı ve 1.500:1 kontrast oranı da sunuyor. Ekran ayrıca Yüksek Parlaklık Modunda (HBM) 950 nit, normal kullanımda ise 800 nit parlaklık sunuyor.

Realme Narzo 70x kaputun altında MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti tarafından destekleniyor. RAM tarafında cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM’e ek olarak 6 GB da sanal RAM sunuyor. Bellek tarafında ise cihazın 128 GB dahili depolama desteği bulunuyor. Bu dahili depolama 2 TB’a kadar micro SD kart ile artırılabiliyor. MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti gücünü 45W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Akıllı telefon kamera tarafında ise ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde yapay zeka destekli bir kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.