Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Marka şimdi ise Nothing Phone 2 Nisan güncellemesini kullanıma sunuyor.

Nothing Phone 2 Nisan güncellemesi neler sunuyor?

Nothing Phone 2 Nisan güncellemesini Nothing OS 2.5.5 sürümü ile birlikte alıyor. Nothing Phone 2 Nisan güncellemesinde akıllı telefonun birçok problemi giderilmiş. Güncelleme halen akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Sistem güncelleme kısmından telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

ChatGPT Entegrasyonu

Play Store’dan yüklenen en son ChatGPT sürümünde aşağıdaki özellikler mevcuttur:

● Nothing Ear ve Nothing Ear (a) için ChatGPT ile sesli görüşme başlatmak üzere Nothing X’e yeni bir hareket seçeneği eklendi. Çok yakında diğer ses ürünlerimizle de karşınızda olacağız.

● Daha hızlı erişim için ChatGPT’yi ana ekranınızdan farklı modlarda başlatmak üzere yeni ChatGPT widget’ları eklendi.

● İçeriği doğrudan ChatGPT’deki yeni bir sohbete yapıştırmak için ekran görüntüsüne ve pano açılır penceresine bir düğme eklendi.

Daha fazla özellik

● Kamera artık Ultra XDR’yi destekliyor. Ayarlamak için Kamera ayarları > Ultra XDR’ye gidin.

● Kamera uygulamasında Fotoğraf ve Portre Modları artık bir HDR anahtarına sahiptir. Üstteki ayarlar aracılığıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

● RAM Güçlendirici özelliği eklendi. Ayarlamak için Ayarlar > Sistem > RAM Güçlendirici’ye gidin.

● Daha kolay ses yönetimi için Hızlı Ayarlar’a Zil Modu seçeneği eklendi.

● Hareket halindeyken zahmetsiz ses kaydı için yeni bir Kaydedici widget’ı eklendi.

● Güç kullanımını daha verimli bir şekilde izlemek için yeni bir Pil widget’ı kullanıma sunuldu.

● Geliştirici seçeneklerine Glif Arayüzü Hata Ayıklama Modu eklendi.

İyileştirmeler ve Hata Düzeltmeleri

● Gelişmiş sistem kararlılığı, NFC işlevselliği ve Wi-Fi bağlantı kararlılığı.

● Daha düzgün widget ve uygulama açılışları için optimize edilmiş animasyonlar.

● Hızlı Ayarlar’da Bluetooth ayarlanırken tepki hızı iyileştirildi.

● Etkileşimleri daha sezgisel hale getirmek için optimize edilmiş ses seviyesi ayarları.

● Müzik Çalar widget’ındaki albüm kapağı ekranının netliği iyileştirildi.

● Arama sırasında veri özelliği etkinken SIM kartları değiştirirken yaşanan deneyim sorunları düzeltildi.

● Uygulamaları kilit ekranındaki Hızlı Ayarlar’dan başlatırken yaşanan titreme sorunu çözüldü.

● AOD arayüzündeki titreme sorunları çözüldü.

● Belirli senaryolarda ekran paylaşımı sonlandırıldıktan sonra kilit ekranı widget’larının kaybolması sorunu giderildi.

● Kilit açmak için kaydırma işlemi kesintiye uğradığında kilit ekranı duvar kağıdının anormal görüntülenmesi sorunu giderildi.

● Bir saat bağlandığında Bluetooth’un kapalı olduğunu gösteren widget görüntüleme sorunu düzeltildi.

● Hızlı Ayarlar widget’ında Wi-Fi ayarlanırken sık sık yenileme ve titreme sorunu çözüldü.

● Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.

Nothing Phone 2 neler sunuyor?

Nothing Phone 2, 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 128GB/ 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.