Xbox Türkiye oyun fiyatlarını düşürdü!

Xbox Türkiye, yeni çıkan oyunların fiyatlarının oldukça fazla olmasından dolayı fiyatlarda revizeye gidiyor. Türkiye’de PlayStation ve Xbox’ın rekabetini arttıracak olan gelişmeye yakından bakalım.

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Aradaki fark 100 TL’yi geçiyor!

Yükselen kurlar ve vergilerin oyunculardan alınmasından dolayı artan oyun fiyatları, PlayStation ve Xbox kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Xbox Türkiye yetkilileri bu tepkileri görmüş gibi görünüyor.

Ağustos ayında Türkçe alt yazı ile karşımıza çıkacak olan Control oyunu Xbox One’da 145 TL’den ön siparişe sunulmuş durumda. Aynı oyun PlayStation Store’da ise tam 259 TL gibi bir fiyattan ön siparişe açılmış durumda.

Örnek verecek olursak Metro Exodus, Xbox One’da 180 TL’ye satılırken PlayStaion Store’da 299 TL gibi bir fiyat etiketi ile satılıyor. Bazı oyunlarda 100 TL’ye kadar çıkabilen aradaki fark ile Xbox, Türk oyuncuları kazanacak gibi görünüyor.