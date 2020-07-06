Haber
Xbox Series X konsoluna ait oyun etkinliği tarihi duyuruldu!
Bugün Microsoft Twitter hesabı üzerinde yapılan bir paylaşım, Xbox Series X konsoluna ait yeni oyunları göreceğimiz etkinliğin, 23 Temmuz’da gerçekleşeceğini doğruladı. Firmanın etkinlik konusunda hiçbir detay vermemesine rağmen, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentilere göre ağır topları bu etkinlikte görebileceğiz.
Derinlemesine düşünüldüğünde, Halo Infinite ve Senua’s Saga: HellBlade 2 gibi yapımlara ait daha fazla detayı öğrenebilmemiz mümkün. Bünyesinde 15 adet farklı stüdyo bulunduran Xbox Game Studios’un, geçtiğimiz haftalarda gösterilen PlayStation 5 oyunlarına kıyasla nasıl bir etkinlik yayınlayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada PlayStation 5’in tasarımını öven ve Xbox Series X’i beğenmediğini dile getiren birçok kullanıcı görmek mümkün. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uygun fiyatlı Series X varyantı bir konsol haberini de düşündüğümüzde, firma itibarı için ciddi bir şeyler sergileyebilir.
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🎮 Xbox Games Showcase
📅 July 23rd
⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic
— Xbox (@Xbox) July 6, 2020
Microsoft’un Xbox Oyunları etkinliği, 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 19:00’da Twitch, YouTube, Facebook ve Twitter’da yayınlanacak. Ek olarak Xbox Series X’in 2020 noel döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Sosyal Medya
TikTok’un ardından Reddit ve LinkedIn’de güvenlik açığı tespit edildi!
TikTok’un ardından Reddit, LinkedIn ve Google Haberler gibi uygulamalarda da birtakım güvenlik açıkları tespit edilmişti. Dünyada yankı uyandıran güvenlik krizi bu sefer de iPhone tarafında patlak vermiş oldu.
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Hindistan’da TikTok’un ülke çapında erişim engeline maruz bırakılmasından sonra, sıra diğer uygulamalara gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz ay, iOS 14 Beta’sında tespit edilen özellik sayesinde, üçüncü parti uygulamaların aktiviteleri takip edilebiliyor. Yeni çıkan fonksiyon sayesinde, bu aktiviteler geliştiriciler tarafından tespit edilmeye başladı.
Geçen hafta, iOS 14 Beta’sını kullanan geliştirici Don Morton tarafından, Microsoft’un bünyesinde bulunan LinkedIn’in iOS’te panoya kopyalamış olduğunuz tüm bilgilere erişebildiği keşfedildi. LinkedIn’le iletişime geçen ZDNet, konuyla ilgili yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda “Tümü, hatanın bir parçasıydı” yanıtını aldı. LinkedIn’in sorumlu mühendisi Erran Berger’e göre ise, kullanıcıların panolarından herhangi bir bilgi alınmamış veya aktarılmamış.
TikTok tarafı ise, pano kopyalama açığının, kullanmış oldukları yığın mesaj (spam) engelleyici “dolandırıcılık tespit” mekanizması nedeniyle bulunduğunu iddia etmiş. Herhangi bir iPhone’dan verileri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetmişti. İddiaları reddetmesine rağmen, sosyal paylaşım uygulaması bu mekanizmayı sistemlerinden kaldırmıştı.
Listede; TikTok, LinkedIn ve Reddit bulunuyor!
Morton, pano verilerini kopyalayan uygulamaları tespit ettikten sonra, ilgili uygulamaların bir listesini oluşturdu. Liste içerisine; klavye vuruşlarınızı dinleyen (keystroke mechanism) ve diğer verileri ele geçiren uygulamaları dahil etti. Listede dikkat çeken üç şirket bulunuyor: TikTok, LinkedIn ve Reddit. LinkedIn ve TikTok’un yetkili mercilerinden gelen bilgileri zaten haberimizin üst satırlarında sizlere iletmiştik.
Reddit’in Verge’e iletmiş olduğu elektronik postada ise, diğer iki şirketten farklı olarak şu açıklamaları gerçekleştirdi:
“URL’nin yazı içeriğini taban alan konu başlığını öneren ve panoda URL’yi kontrol eden konu derleyicisinin kod satırlarına kadar incelemelerde bulunduk. Biz, hiçbir veriyi depolamıyoruz veya hiçbir yere göndermiyoruz. Açık içeren kodu sildik ve 14 Haziran tarihi itibarıyla bir güncelleme yayınladık.”
Ayrıca uygulama açıldıktan sonra veri kopyalayan diğer uygulamalar şunlar: Google News, Patreon, Call of Duty, Fruit Ninja ve Philips Sonicare.
Morton kendi blogunda yayınlamış olduğu araştırmanın sonucunda, ortaya çıkan sorunun gerçekten büyük bir problem olduğunu belirtti ve durumun korkutucu olduğunu söyledi. İzin dışında herhangi bir uygulamanın pano verilerine erişebilmesinin ciddi güvenlik açıkları ve veri ihlalleri yaratabileceğini de ekledi.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2, şarj özellikleriyle görüntülendi!
Samsung, önümüzdeki ay 5 Ağustos’ta gerçekleşecek lansman için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ise Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz, 3C sertifikasını aldı ve şarj özellikleri bu raporda görüntülendi.
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Galaxy Fold 2 kaç W değerinde şarj desteğine sahip olacak?
Ağustos ayında çıkacak olan Fold 2, SM-F9160 model numarasıyla 3C listesinde yer aldı. Listeye göre cihaz, EP-TA800 şarj cihazı ile birlikte gelecek. Telefonun şarj cihazı 9v/2.27A veya 11V/2.25A güç çıkışına sahip olacak. Bu güç çıkışları bize 25W değerinde hızlı şarj özelliği sunacak. Bu, hızlı şarj değerinin Galaxy S20, Galaxy Note 10 serisi ve Galaxy A71 gibi cihazlarla aynı olacağı anlamına geliyor. Galaxy Fold 2’nin selefi olan Galaxy Fold, 15W değerinde hızlı şarja sahipti. Bu nedenle şarj tarafında önemli bir geliştirmeye gidildiğini söyleyebiliriz.
Fold 2 hakkında şarj özelliklerinin haricinde batarya ile ilgili sızıntılar da mevcuttu. Bu sızıntılara göre Fold 2, iki farklı bataryaya sahip olacak. Bu bataryalar 2.275 mAh ve 2.090 mAh olarak sıralanıyor. İki pil değerini topladığımızda ise 4.365 mAh pil kapasitesinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
5 Ağustos’ta yapılacak olan etkinlikte Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Flip 5G tanıtılacak. Bunların yanında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıkları ve Galaxy Watch 3’ün tanıtılması bekleniyor.
Yapay Zeka
İşaret dilini tercüme eden “akıllı eldiven” geliştirildi!
İşaret dilini öğrenmek zor ve oldukça meşakkatli. Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, işaret dili bilmeyen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için akıllı bir eldiven geliştirdiler.
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Engadget’ın raporlarına göre araştırmacıların geliştirmiş olduğu “akıllı eldiven”, Amerikan İşaret Dili’nde bulunan 660 işareti, %99 doğruluk oranıyla gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve tercümesini sağlayabiliyor.
İşaret dilini algılıyor ve akıllı telefonunuza gönderiyor!
İşaret dilini, aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, eldivenin üzerine yerleştirilen harekete duyarlı sensörler sayesinde, tespit edebiliyor. Tüm hareketleri algılamak için parmak uçlarına kadar giden hareket algılayıcıları bulunuyor. Bu algılayıcılar gelenverileri işleyerek, yine eldivenin üzerinde bulunan devre kartına gönderiyor. Hemen ardından devre kartında işlenen bilgiler, bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonunuza gönderiiliyor ve süreç tamamlanmış oluyor.
Eldivene özel olarak dizayn edilen uygulama, yaklaşık 1 dakikada 60 kadar kelimeyi çevirip sesli olarak aktarımını sağlayabiliyor. Geliştirme aşamasında olan ürünün prototipi biraz hantal ve parçaların maaliyeti 50 dolardan daha az. Henüz son kullanıcıya sunulmaya hazır olmayan ürünün, daha pratikleşmesi gerekiyor. Elbette bunun için de daha fazla işareti öğrenmesi ve çeviri hızını arttırması lazım.
Dünya çapında işaret dili, maalesef ki küçük bir azınlık tarafından biliniyor. İşitme engellilerin, gündelik hayattaki iletişimini oldukça kolaylaştıracak “akıllı eldiven”, umarız ki yakın zamanda hayatımızın bir parçası haline gelebilir.