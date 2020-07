Xbox Series X konsoluna ait oyun etkinliği tarihi duyuruldu!

Bugün Microsoft Twitter hesabı üzerinde yapılan bir paylaşım, Xbox Series X konsoluna ait yeni oyunları göreceğimiz etkinliğin, 23 Temmuz’da gerçekleşeceğini doğruladı. Firmanın etkinlik konusunda hiçbir detay vermemesine rağmen, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentilere göre ağır topları bu etkinlikte görebileceğiz.

Derinlemesine düşünüldüğünde, Halo Infinite ve Senua’s Saga: HellBlade 2 gibi yapımlara ait daha fazla detayı öğrenebilmemiz mümkün. Bünyesinde 15 adet farklı stüdyo bulunduran Xbox Game Studios’un, geçtiğimiz haftalarda gösterilen PlayStation 5 oyunlarına kıyasla nasıl bir etkinlik yayınlayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada PlayStation 5’in tasarımını öven ve Xbox Series X’i beğenmediğini dile getiren birçok kullanıcı görmek mümkün. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uygun fiyatlı Series X varyantı bir konsol haberini de düşündüğümüzde, firma itibarı için ciddi bir şeyler sergileyebilir.

İlginizi çekebilir: Assassin’s Creed Valhalla’nın 30 dakikalık detaylı oynanış videosu sızdı

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020