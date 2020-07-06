Haber
Assassin’s Creed Valhalla’nın 30 dakikalık detaylı oynanış videosu sızdı
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen, çeşitli Ubisoft yapımlarını sergileyecek olan Ubisoft Forward etkinliğinin öncesinde, Assassin’s Creed Valhalla’dan birçok detayın ortaya çıktığı oynanış videosu sızdırıldı. Video 30 dakika boyunca yapım içerisinde, dövüş mekaniklerinden, loot sistemine kadar birçok detayı içeriyor.
Ubisoft, videonun ortaya çıkmasının ardından, görüntülerin internet üzerinden tamamen kaldırılması için her şeyi yapıyor. Ancak bu denli büyük çaplı bir oyunun sızdırılan görüntüleri kolay kolay silinecek gibi görünmüyor. Video Eivor’un bir köyden atına atlamasıyla başlıyor ve kasabadan çıkarken kurtlar tarafından saldırıya uğramasıyla devam ediyor. Karakterimiz Eivor bu yolda Finnr adında bir adamla bir araya geliyor ve Burgh Kalesi’ne planladıkları bir saldırıyı bu karakter ile tartışıyor. İlerleyen aşamalarda da Burgh Kale’sine yapılan saldırıyı görüyoruz.
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Not: Ubisoft’un sızıntı videolarını sürekli kaldırmasına karşın Streamable alternatifine ulaşmak için buraya tıklayın (daha yüksek kalite)
Ek olarak videoda, Work In Progress (çalışma aşamasında) ibaresiyle birlikte, karakterin hareketlerine baktığımızda bazı tutarsızlıklar görebiliyoruz. Mevcut videonun ne zaman elde edildiği belirsizken 2020 yılı sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Assassin’s Creed Valhalla’nın bu tarz sorunları barındırmayacağını biliyoruz. Son olarak yapım aralık 2020’de, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X platformları için yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
OPPO’dan Reno2 Z satın alan müşterilerine Ekran Koruma Garantisi!
OPPO, Reno2 Z satın alan müşterilerine, cep telefonuna ek olarak “Ekran Koruma Garantisi” vereceğini açıkladı.
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Kampanya 4 Temmuz’dan başlayarak 4 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi, kampanyası sunulacak. Kampanya kapsamında Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 6 ay boyunca geçerli olacak.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda. Ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekran yetkili servis tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek.
Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı “0850 433 67 76″ numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Diğer
MediaMarkt’tan mobil hayatı kolaylaştıracak ürünlerde indirim fırsatı!
MediaMarkt, “Teknoloji yanında fırsatlar MediaMarkt’ta” sloganıyla yeni kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mobil yaşamda insanların hayatını kolaylaştıracak tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 6 – 9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.
Öne çıkan indirimler neler?
Acer’ın sadece 1.3 kg ağırlığı ve 14 inç ekran boyutuyla yanınızda taşırken hiç zorlanmayacağınız dizüstü bilgisayar modeli Swift1, kampanya kapsamında 3199 TL yerine 2999 TL fiyatla listeleniyor. Başta web ve ofis uygulamaları olmak üzere gündelik işleriniz için mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan Acer Swift1 modelinde, 14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. Modelde Intel Pentium N5000 işlemcisiyle birlikte tümleşik UHD Graphics 600 grafik birim yer alıyor.
Lenovo’nun 10.1 inç ekran boyutuyla gelen Android tableti Lenovo Tab E10, kampanya kapsamında 1299 TL yerine 999 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Android işletim sistemiyle beraber günümüzün popüler uygulamalarını destekleyen cihaz, IPS ekranıyla geniş görüş açısı sunuyor.
Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olabilecek Hometech Alfa 7M tableti, kampanya kapsamında 499 TL yerine 449 TL fiyatla listeleniyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip tablet, 7 inç boyutlu IPS ekran sunuyor. Yine Android işletim sistemiyle gelen modelde, hem Google Play Store’da yer alan uygulamalardan hem de oyunlardan faydalanabiliyorsunuz.
Diğer indirime giren ürünler
9 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyada pek çok dizüstü bilgisayar, tablet, monitör ve yazıcı gibi farklı kategorilerde indirimler yer alıyor.
İndirime giren tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Basın Bülteni
TP-Link’ten küçük işletmeler için WiFi çözümü: TL-WA1201
TP-Link, küçük ofisler, kafeler, kuaförler ve benzeri salonlar için yeni geliştirdiği WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu interneti, kablosuz ağa çevirmeyi sağlayan ve güvenli Wifi ağı oluşturan TL-WA1201 erişim noktası, tek bir kasada dört farklı işlevi barındırıyor.
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Kablolu ağı, kablosuz ağa dönüştüren bir erişim noktası (access point) olan TL-WA1201 modeli, aynı zamanda üç farklı işleve daha sahip. Tek bir kasada dört WiFi işlevi sunan ürün, bu sayede küçük işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlıyor.
Küçük ofisler, kafeler, atölyeler, kuaför salonu gibi işletmeler için geliştirilen ürün, hem güvenli hem de geniş kapsama alanına sahip bir WiFi ağı oluşturuyor. Erişim noktası modu dışında WiFi menzil genişletici (range extender), çoklu SSID ve istemci (client) modları olan ürün, küçük işletmelerin WiFi konusundaki tüm ihtiyaçlarını bir kasada sunuyor.
Kısıtlı Portal özelliği sayesinde güvenli konuk ağı
TP-Link TL-WA1201 erişim noktası, Kısıtlı Portal (captive portal) özelliği sayesinde güvenli konuk ağı oluşturuyor. Müşterilerin bu ağa güvenle bağlanması ve ağ güvenliğinin de korunmasını sağlayan bu özellik, aynı zamanda işletmelere tanıtım yapma olanağı da sunuyor.
Müşterilerin ağa bağlandığı sayfayı istedikleri gibi tasarlayabilen işletmeler, bu sayede reklamlarını yapabiliyorlar, tanıtım mesajlarını iletebiliyorlar. Örneğin, müşterinin ağa dahi olabilmesi için reklamı görüntüleme koşulu getirilebiliyor. Ya da internet erişimi için bir dizi terimi kabul etmeleri istenebiliyor.
Üründe yer alan Çoklu SSID modu sayesinde aslında tek bir ağ altında, farklı erişim özellikleri olan dört ayrı alt ağ oluşturulabiliyor. Adları ve erişim özellikleri farklı olan bu ağlar ile örneğin personelin eriştiği WiFi ağı ile müşteri ağı ayrılabiliyor. Bu da güvenliği ve denetimi kolaylaştıran önemli bir özellik. Bu özellik, bölümler ya da personeller arasında WiFi erişim ilkeleri farklı olan küçük ofislerin de ‘Ofis 1-2’ ya da ‘Muhasebe, Yönetim’ vb şeklinde dörde kadar farklı ada sahip ağ oluşturmasına olanak veriyor.
Genişletilmiş WiFi kapsama alanına sahip!
TP-Link’in yeni ürünü, küçük işletmelerin daha geniş bir WiFi ağı kurmalarını da sağlıyor. Ürünün menzil genişletici modu ve hüzmeleme teknolojisi (beamforming) sayesinde çok daha geniş WiFi ağı kuruluyor ve ağa bağlanan cihazların yönüne doğru WiFi sinyali gönderilebiliyor. TL-WA1201 üzerindeki dört harici anten, uzun mesafelerde bile ofisin ya da evin her köşesine WiFi sinyallerini eriştirebiliyor.
TP-Link, yeni erişim noktasının kurulumu da basit. Ethernet kablosu üzerinden enerji almayı sağlayan PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde, elektrik prizi olmayan yerlere de kolayca monte edilebiliyor. Ayrıca cihazı, duvara da monte edilebiliyor.
TL-WA1201, işletmelere sadece kullanım ve kurulum avantajı sunmuyor; aynı zamanda güçlü bir WiFi ağı oluşturmalarını da sağlıyor. Çift bant desteği olan ve 802.11AC standardındaki ürün, bu sayede daha hızlı ve performansı yüksek WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 1200 Mbps (5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps olmak üzere) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ağ yoğunluğunu iki banda dağıtarak tıkanıklığı önlüyor. MU-MIMO teknolojisi ise iki kat daha hızlı performans sağlıyor.
Ayrıca ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde, İnternet servis sağlayıcının sunduğu gigabit bant genişliği tam olarak kullanılabiliyor. Ev kullanımlarında ise cihazın istemci modu sayesinde bu bağlantı noktasına PC, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda bağlanabiliyor.
Küçük işletmeler için ideal bir ağ çözümü olan TL-WA1201 erişim noktası, aynı zamanda evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 63 USD olarak açıklandı.