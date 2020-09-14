Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı

Bu yıl karşımıza çıkması beklenen Xbox Series X ve küçük kardeşi Xbox Series S, hızlı devam özelliğiyle birlikte farklı oyunlar arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılacak. Bununla beraber, mevcut hızlı devam özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını yansıtan bir demo video bile paylaşıldı.

İçerisinde bulundurduğu NVMe SSD teknolojisiyle birlikte kısa sürelerde yüksek hızlar vadeden yeni nesil konsollar, içerisinde konumlandırılan Zen mimarisine sahip işlemcilerle birlikte müthiş bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Demo olarak paylaşılan videoda sadece Xbox One oyunlarının yer aldığını ve yeni nesil konsollar için planlanan büyük oyunların ne gibi bir performans vadedeceğini bilmenin zor olduğunu da ekleyelim.

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Aylar süren söylentilerden sonra nihayet geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ciddi manada piyasada olumlu bir etki bırakan Series S, ağabeyi X modelinin performansına kıyasla, yüklenme ekranları konusunda gayet yeterli görünüyor. Birkaç gün önce çıkan ve bir miktar hayal kırıklığını beraberinde getiren S serisinin, RAM kapasitesi hakkında yayılan söylentiler şu an için bir sorun yaratmıyor gibi görünmekte. 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin tam performanslarını ilerleyen günlerde göreceğiz.