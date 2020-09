AMD doğruladı: Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim’de geliyor!

Nvidia’nın Ampere mimarisine ait yeni kartlarını duyurmasının ardından, firmanın en büyük rakibi AMD’nin cevabı 28 Ekim’de geliyor. Tanıtımının ardından gerek performans gerek fiyatlar açısında büyük ses getiren RTX 3000 serisinin ardından AMD’nin karşı atağı merak ediliyor.

Şirket RDNA2 tabanlı Radeon 6000 serisi ve Zen 3 CPU birimleri için belirlenen tanıtım tarihini Twitter hesabı üzerinde paylaştı. Yapılan paylaşımla beraber, uzun süredir çeşitli sızıntılar ve detaylarla gündeme gelen yeni AMD çevre birimleri doğrulanmış oldu. Ayrıca paylaşılan detaylarda, AMD’nin yeni nesil ürünlerini gelecek ay itibariyle piyasaya sürmek için hazır olduğu vurgulandı. İlk etapta Zen 3 mimarisini kullanan Ryzen masaüstü işlemcilerine ait bir sonraki dalganın, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m

— Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020