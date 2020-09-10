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AMD doğruladı: Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim’de geliyor!
Nvidia’nın Ampere mimarisine ait yeni kartlarını duyurmasının ardından, firmanın en büyük rakibi AMD’nin cevabı 28 Ekim’de geliyor. Tanıtımının ardından gerek performans gerek fiyatlar açısında büyük ses getiren RTX 3000 serisinin ardından AMD’nin karşı atağı merak ediliyor.
Şirket RDNA2 tabanlı Radeon 6000 serisi ve Zen 3 CPU birimleri için belirlenen tanıtım tarihini Twitter hesabı üzerinde paylaştı. Yapılan paylaşımla beraber, uzun süredir çeşitli sızıntılar ve detaylarla gündeme gelen yeni AMD çevre birimleri doğrulanmış oldu. Ayrıca paylaşılan detaylarda, AMD’nin yeni nesil ürünlerini gelecek ay itibariyle piyasaya sürmek için hazır olduğu vurgulandı. İlk etapta Zen 3 mimarisini kullanan Ryzen masaüstü işlemcilerine ait bir sonraki dalganın, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m
— Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020
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Bununla beraber birkaç hafta sonra ise, 28 Ekim tarihinde AMD, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi Big Navi kartları için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde Fortnite içerisinde keşfedilen Easter Egg detayıyla birlikte AMD’nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu konuşulmakta. Bununla birlikte öncelerde ortaya çıkan bilgilere göre, AMD’nin performans kısmında en yükseği hedeflemediği de söylentiler arasında. Yani Nvidia’nın RTX 3090 hamlesine gelmesi beklenen karşılık RX 6000 serisiyle birlikte gelemeyebilir.
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RTX 3060 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
RTX 3000 serisi geçtiğimiz hafta Nvidia tarafından tanıtıldı. RTX 3070, 3080 ve 3090’ın gösterildiği sunumda, daha uygun fiyata yüksek performans vaat eden Nvidia, kullanıcıları etkilemeyi başardı. Ailenin yüksek fiyatlı modellerine odaklanan bu sunumun ardından kullanıcılar, daha uygun fiyatlı modelleri merakla beklemeye başladı. RTX 3000 serisi ile daha yüksek performansı daha uygun fiyatlara sunan Nvidia, RTX 3060 ile daha düşük bütçeli kullanıcıların da yüksek performans ile buluşmasını hedefliyor.
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İki farklı RTX 3060 gelecek.
RTX 3000 serisi ile önceki seriden daha yüksek performanslı kartları çok daha uygun fiyata tanıtan Nvidia, ailenin görece uygun fiyatlı modeli ile daha düşük bütçeli kullanıcılara da yüksek performansı, uygun fiyatlarla ulaştırmayı planlıyor . Sızıntılara göre RTX 3060 GA106 kodlu GPU üzerine şekillenecek. İlerleyen zamanda ise GA104 kod adlı GPU üzerine şekillenen Super/Ti varyantının gelmesi bekleniyor.
Teknik özellikleri nasıl?
GA104-200 yongasının 4864 CUDA çekirdeği bulunması bekleniyor. Bu sayı, bir üst model RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az, RTX 2060’ta ise 1920 CUDA çekirdeği bulunuyor. Buradan yola çıkarak eski seriye göre çok ciddi bir performans artışı göreceğiz. Bununla birlikte 8GB kapasiteli DDR6 bellekle birlikte gelmesi bekleniyor.
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Gigabyte, ilk SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı: AORUS FI25F
Gigabyte, Aorus FI25F SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı. Tanıtılan bu modelin en önemli özelliği firmanın kendi geliştirmiş olduğu SuperSpeed IPS teknolojisi.
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Gigabyte AORUS FI25F: IPS panelde 0.4Ms ve 240Hz
Bir çok oyuncu monitöründe daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ekran tazeleme oranını yakalamak için TN paneller kullanılıyor. TN panellerin en büyük dezavantajı ise görüş açısı ve renk doğruluğu.
Gigabyte geliştirdiği SuperSpeed IPS teknolojisiyle IPS panelleri kullanarak 0.4Ms gecikme süresi ve 240Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni bir monitör tanıttı: AORUS FI25F
Firmanın resmi sitesinde ise bu ürün ”dünyanın ilk taktik monitörü” olarak tanımlanıyor.
Gigabyte AORUS I25F teknik özellikleri
- 24.5 inç SuperSpeed IPS mat ekran
- 1920×1080 piksel çözünürlük
- 400 nit maksimum parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- 178 derecelik görüş açısı
- 8 bit HDR panel
- 0.4Ms tepki süresi
- 240Hz ekran tazeleme oranı
- AMD FreeSync Premium destekli
- 2x HDMI 2.0, 1X Display Port 1.2, 2x UBS 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi
- Dahili adaptör
- RGB aydınlatma
Monitörün diğer özellikleri ise şöyle:
- VESA sertifikalı DisplayHDR 400 standartı
- Çeşitli oyun modları
- Hedef Sabitleyici, Siyah Ekolayzer, GameAssist ve Aktif Gürültü Engelleme modları
- Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz modlar
Gigabyte AORUS FI25F hakkında net bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak yapılan tahminlere göre monitörün Türkiye fiyatının 6-7 Bin Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyor.
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Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S
Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.
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Xbox Series S özellikleri
Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.
10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.