Microsoft, Sony ve Twitch her ay olduğu gibi bu 2018’in nisan ayında da birçok oyunu ücretsiz olarak sunacak. PlayStation tarafında PS Plus, Xbox tarafında Live Gold ve Twitch tarafında ise Prime üyelerine birçok ücretsiz oyun bekliyor olacak.

Nisan 2018 PlayStation Plus Oyunları

PS Plus sahipleri bu ay iki eğlenceli oyuna sahip olabilecek. PS4 kullanıcıları için Mad Max ve Trackmania Turbo oyunlarını sunacak olan PlayStation, ayrıca PS3 için In Space We Brawl ve Toy Home ile Vita için 99 VIDAS oyununu sunacak. Son olarak 3 platformu da destekleyen Q*Bert Rebooted oyununa da sahip olabilecekler.

Nisan 2018 Xbox Live Gold Oyunları

Xbox tarafı bu sefer daha eli dolu bir biçimde geliyor. Xbox One sahiplerine 4 adet güzel oyun sunan Microsoft, Assassin’s Creed Syndicate, Dead Space 2, The Witness ve Cars 2 oyunlarını sunuyor. Bunlardan Assassin’s Creed Syndicate, Dead Space 2 ve Cars 2’yi Xbox 360’a da sunan firma, güzel bir sunum hazırlamış diyebiliriz.

Nisan 2018 Twitch Prime Oyunları

Twitch tarafında ise farklı oyunlar ile karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tales from the Borderlands, DubWars, Kingsway, SteamWorld Dig 2 ve GTA 1’i anımsatan Tokyo 42 oyunları ile gelen Nisan ayı oyunlarında hem bilinen hem de indie yapımlara yer verilmesiyle dikkat çekiyor.