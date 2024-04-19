Apple, Çin hükümetinin ulusal güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından Meta’ya ait WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin App Store’dan kaldırdı. Bu hamle, son dört yılda devam eden bir App Store ayıklama sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktı. ABD’nin TikTok’a karşı açtığı savaşın etkileri devam ediyor.

Apple, Çin’deki Ulusal Güvenlik Endişeleri Nedeniyle WhatsApp ve Threads’i App Store’dan Kaldırdı

Son dört yılda, Çin’deki App Store’dan 30.000 oyunun, ardından 94.000 oyunun, 44.000 uygulamanın ve 100 ChatGPT benzeri uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte tam tabiriyle bir ayıklama süreci devam etmekteydi. Çin hükümeti, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle bu uygulamaların kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Çin hükümeti, Apple’a WhatsApp ve Threads‘i App Store’dan kaldırma emri verdi. Ülkenin siber güvenlik yetkilileri, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda bu adımın atılmasını talep etti. Threads geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de kapatılmıştı. WhatsApp ise dünya genelinde iletişimin bel kemiği kabul edilse de Çin’de WeChat gibi birçok alternatif bulunuyor. Bu nedenle WhatsApp App yasaklandı haberi Çin’de pek yankı bulmadı gibi.

Çin, vatandaşlarının çevrimiçi erişebildiği bilgiler üzerinde büyük bir kontrol istemesi ile dikkat çekiyor. Ülke, istenmeyen bilgi ve teknolojileri sansürlemek için güvenlik gerekçesiyle birçok farklı kural uyguluyor. Bu durum, yabancı teknoloji şirketlerinin Çin pazarında faaliyet gösterirken karşılaştığı bir gerçek. Bahsi geçen uygulamaların sahibi Meta da bundan nasibini almış gibi görünüyor.

Apple, yerel yasalara uymak zorunda olan bir şirket, bu da Çin hükümetinin taleplerini yerine getirmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Bu, şirketin temel değerleriyle çelişse bile uymak zorunda olduğu bir gerçek. Aksi takdirde, Apple’ın Çin’den çıkmaya zorlanması tedarik zinciri ve gelirlerinde ciddi sorunlara yol açabilir.

Facebook’un Çin’deki kullanımı en az 2009 yılından beri engelleniyor. Meta’nın sahip olduğu Threads 2023’te ülkede faaliyete geçti ve o zamandan beri kullanılabiliyor, ancak WhatsApp’ın en az 2017’den beri kullanımının engellendiği biliniyor.

Bu uygulamaların App Store’dan kaldırılmasıyla birlikte, Çin’deki kullanıcılar bu uygulamalara artık erişemeyecekler. Bu durum, Çin hükümetinin internet ve teknoloji üzerindeki sıkı denetimini bir kez daha vurguluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu uygulamalar için benzer bir karar Türkiye’den de gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için düşüncelerinizi takip etmeyi unutmayın!