Çinli teknoloji devi Nothing, bir süredir yeni amiral gemisi olacak olan Nothing Phone 3 üzerinde çalışıyor. Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2 dünya genelinde çok iyi çıkış yapmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise markanın yeni modeli Nothing Phone 3 Temmuz ayında tanıtılabileceği söyleniyor. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 3 Temmuz ayında çıkış yapabilir

Nothing Phone 2, 2023 yılının Temmuz ayında tanıtılmıştı. Akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahipti. Nothing Phone 3 Temmuz ayında tanıtılırsa Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip olabileceği konuşuluyor. Şimdilik akıllı telefon hakkında başka bir sızıntı bulunmuyor.

* Android Authory kaynaklı görsel. Solda Nothing Phone 1. Sağda Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 neler sunuyor?

Nothing Phone 2, 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 128GB/ 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 14 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max | Kamera Karşılaştırması

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.