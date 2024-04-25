Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.
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Palit RTX 4060 Ti SİSTEM | Game Garaj Nabula 5A İncelemesi
Game Garaj ile hazırladığımız Palit GeForce RTX 4060 Ti kullanılan sistem ile karşınızdayız. Game Garaj Nebula 5A adını alan sistemin detayları ve performans testlerini ise Aydoğan hazırladı. Peki Bu sistem bizlere neler sunuyor? Cevabı videoda!
Game Garaj Nabula 5A fiyat bilgisi ve özelleştirme için; https://bit.ly/44hcCbD
Game Garaj Nabula 5A Özlellikleri
- Anakart: Biostar B450MH
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
- Ekran Kartı: Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8 GB
- Bellek: TwinMOS Thunder GX 16 GB 3200 MHz
- Depolama: Netac NV2000 512 GB NVMe M.2 SSD
- Kasa: FSP CMT391M
- Güç Kaynağı: FSP Hyper 80+ Pro 650 Watt