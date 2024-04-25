Not: Bu videoda yer alan hazır sistem, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından temin edilmiştir.

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Game Garaj ile hazırladığımız Palit GeForce RTX 4060 Ti kullanılan sistem ile karşınızdayız. Game Garaj Nebula 5A adını alan sistemin detayları ve performans testlerini ise Aydoğan hazırladı. Peki Bu sistem bizlere neler sunuyor? Cevabı videoda!

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Game Garaj Nabula 5A Özlellikleri