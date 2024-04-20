macOS 15 hesap makinesi uygulaması için dev güncelleme yolda. Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde, Apple’ın sunduğu yenilikçi yazılım güncellemeleriyle ilgili heyecan dorukta. Özellikle, üretken yapay zeka özellikleriyle donatılmış iOS 18, etkinliğin en dikkat çekici duyurusu olacak. Bununla birlikte, macOS kullanıcıları da yeni yükseltmelerden mahrum kalmayacak. macOS 15 harika olacak.

Apple, WWDC Etkinliğinde macOS 15 İçin Hesap Makinesi Uygulamasını Güncelleyebilir

Apple’ın WWDC etkinliğinde sergileyeceği yazılım güncellemeleri arasında iOS 18 öne çıkıyor. Özellikle, Notlar uygulaması ve Hesap Makinesi uygulamasında yapılacak iyileştirmeler dikkat çekiyor. Notlar uygulaması artık matematiksel notasyonlar için daha derin bir entegrasyon sunacakken, Hesap Makinesi uygulaması üç mod, bir geçmiş bandı ve daha fazlasıyla büyük bir revizyondan geçecek.

Hesap Makinesi uygulaması macOS 15 ile birlikte önemli değişikliklere sahne olacak. Uygulama, para birimi dönüştürme özelliği ile güncellenecek ve birim dönüştürme sistemi iyileştirilecek. Ayrıca, Hesap Makinesi uygulaması Notlar uygulamasıyla daha fazla entegrasyon sağlayacak ve öğrenciler için ek matematiksel notasyonlar sunacak.

macOS 15’teki Hesap Makinesi uygulaması, geçmiş hesaplamaları görüntülemek ve açmak için yeni bir geçmiş menüsü içerecek. Bu menü bölmesi, farklı modlar arasında geçiş yapma seçeneği sunacak ve kullanıcılar istedikleri modda Hesap Makinesi uygulamasının boyutunu ayarlayabilecekler.

Ancak, kullanıcılar ayrıca iPadOS 18 güncellemesinde Hesap Makinesi uygulamasının da yer almasını bekliyor. iPad’in üretkenlik için önemli bir cihaz olması nedeniyle, Hesap Makinesi uygulamasının iPadOS platformuna gelmesi kullanıcılar tarafından büyük bir talep görüyor.

Apple, 10 Haziran’daki WWDC etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15‘i duyuracak. Bu güncellemelerin yanı sıra, şirketin diğer ek güncellemeleri de duyurması bekleniyor. Bizler de Apple ekosistemi için gelecek tüm bu güncellemeleri yakından takip ediyoruz. Apple genelde pek büyük güncellemeler yapmıyor, ancak bu sefer biraz farklılık göreceğiz gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce macOS güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!