TÜVTÜRK, Türkiye’deki araç muayene prosedürlerinde önemli değişikliklerin olduğunu duyurdu. Trafik için muayene edilmesi gereken araçlar için geçerli olan prosedürlerde yapılan bu değişiklikler, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte yeni duyuru hakkında her şey.

TÜVTÜRK Araç Muayene Prosedürleri Değişti: İşte Yenilikler

TÜVTÜRK araç muayene prosedürlerindeki değişiklikleri açıklayarak yeni döneme ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yeni araç muayene süresi, egzoz emisyon ölçümü gibi konularda birçok yeni prosedür uygulamaya konulacak. Hepsini aşağıda sizler için listeledik.

Yeni Araç Muayene Süresi Ne Kadar?

TÜVTÜRK’ün duyurusuna göre, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasaklayan bir düzenleme getirildi. Bununla birlikte, yeni bir otomobil alan kişilerin ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu olmayacak.

Yeni araba TÜVTÜRK muayene süresi ne kadar diye soranlar için son düzenleme ile bu sürenin 3 yıla çıkarıldığını söyleyelim. Önceki düzenlemede bu süre 2 yıl olarak belirlenmişti. Bu değişiklikle birlikte, yeni otomobil sahipleri bir yıl daha muayeneye ihtiyaç duymayacaklar.

Egzoz Emisyon Ölçümü Nerede Yapılır?

Yeni dönemde egzoz emisyon ölçümü işlemi, farklı yetkili bayilere devredildi. Bu adımın amacı, TÜVTÜRK’ün muayene süresini kısaltarak ve yoğunluğu azaltarak daha etkin bir hizmet sunması. Bu kapsamda, Türkiye’nin 77 ilinde mobil istasyonlar kurularak randevu yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Bu istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor. Ancak hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.

Yeni dönemde araç sahiplerinin muayene sürelerini göz önünde bulundurarak önceden başvurmaları gerekecek. Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit istasyonlarda ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılacak. Traktör sahipleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.

TÜVTÜRK Muayene Değişiklikleri Neden Yapıldı?

Bu değişikliklerle amaçlanan, araçların güvenliği ve çevre duyarlılığının artırılması ve muayene süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi. Bu nedenle, araç sahiplerinin bu yeni düzenlemelere dikkat etmeleri önemli.

Bildiğiniz üzere TÜVTÜRK sırası oldukça uzun ve birçok kişi son gün her şeyi halletmeye çalışıyor. Bu da özellikle muayene dönemlerinde ciddi yoğunluğa yol açıyor. Yeni düzenlemeler ile amaç biraz da bu yükü azaltmak diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni düzenlemeler nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!