Xbox One X Tekrar Ön Siparişe Açıldı, Türkiye Fiyatı Düştü!

Dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse edilen ve gerçek 4K deneyimini sunan Microsoft’un yeni harikası Xbox One X, Türkiye’de Ağustos’tan sonra tekrar ön siparişe açıldı.

Sony kanadında PlayStation 4 Pro atağından gözler Microsoft’a çevrilmiş ve Project Scorpio adında yeni bir konsol beklenmekteydi. Ardından Xbox One X adıyla piyasaya çıkan cihaz, PS4 Pro’dan daha güçlü bir yapıda, en küçük boyutlu Xbox modeli şeklinde ve dünyanın en güçlü oyun konsolu şeklinde ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Microsoft’un sitesinden 2.899TL gibi yüksek bir fiyatla ön siparişe açılan One X’in Project Scorpio özel sürümü bu günlerde tekrar ön siparişe açıldı.

7 Kasım 2017’de piyasaya çıkacak olan Xbox One X, yine PS özel sürümü ile ancak 2.699TL fiyatıyla satılıyor. Şu anda kendi sitesinde ve aynı zamanda Vatan Bilgisayar ile D&R’ın sitelerinde ön siparişe açılan Xbox One X Project Scorpio Edition’ın ardından normal Xbox One X’in fiyatını da merakla bekliyoruz.