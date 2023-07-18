Xbox oyun konsolları kullanıcıları için önemli bir dönüşüm yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu çıkan ve Xbox Live Gold aboneliğinin yakında sona ereceğine dair söylentilerin ardından Microsoft, konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Şirketin açıklamasına göre, Xbox Live Gold aboneliği gerçekten sona erecek ancak tamamen kaybolmayacak; bunun yerine Xbox Game Pass Core sitemine dönüşecek.

Xbox Game Pass Core’un piyasaya sürülmesi 14 Eylül 2023 olarak planlanıyor. Bu tarihten itibaren Xbox Live Gold aboneleri, herhangi bir fiyat değişikliği olmaksızın otomatik olarak Xbox Game Pass Core aboneleri olacaklar. Aynı zamanda, Live Gold ile oyun dağıtımı da 1 Eylül’de durdurulacak. Bu gelişmeler, Xbox kullanıcıları için oyun deneyimlerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirecek gibi görünüyor.

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Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan bu sistemin 79,99 TL bandında olmasını bekliyoruz. Konu ile ilgili açıklama yapan Xbox sözcüsü; “Game Pass Core, oyunculara gelişmiş çok oyunculu ağımıza, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarla oynamak için 25’in üzerinde oyundan oluşan seçkin bir koleksiyona ve ayda 9,99 ABD doları veya yılda 59,99 ABD doları karşılığında üyelere özel tekliflere erişim sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Xbox Game Pass Core üyeliğinde yer alacak oyunlar Xbox Game Pass Core üyeliğinde yer alacak oyunlar

Among Us;

Descenders;

Dishonored 2;

Doom Eternal;

Fable Anniversary;

Fallout 4;

Fallout 76;

Forza Horizon 4;

Gears 5;

Grounded;

Halo 5: Guardians;

Halo Wars 2;

Hellblade: Senua’s Sacrifice;

Human Fall Flat;

Inside;

Ori & The Will of the Wisps;

Psychonauts 2;

State of Decay 2;

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.