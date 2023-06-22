Teknoloji devi Microsoft, en yeni oyun konsolu Xbox Series X’in yanı sıra oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass’in fiyatını da artıracağını duyurdu. Kaliteli oyunlar artık 2 bin lira sınırını zorlarken, oyuncuların aylık abone oldukları ve geniş bir oyun kütüphanesinden nispeten uygun fiyatla yararlanabildikleri Xbox Game Pass ve sevilen oyun konsolu Series X ciddi bir zam ile karşı karşıya!

Oyun Oynamak Bize Haram!

Xbox Series X’in fiyatı 50 dolar artarak 499 dolardan 549 dolara yükselecek, ancak Xbox Series S’in fiyatı tüm pazarlarda aynı kalacak. Şirket kısa bir süre önce 1 TB depolama alanına sahip yeni bir siyah Xbox Series S modelini 349 dolara tanıttı.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarındaki artışın yanı sıra Redmond merkezli teknoloji şirketi, Xbox Game Pass’in fiyatını da standart plan için aylık 10 dolardan 12 dolara çıkarırken, Ultimate planın fiyatı aylık 15 dolardan 18 dolara yükselecek.

Türkiye için yerel fiyatlandırma uygulayan Microsoft, şu anda Xbox Game Pass Konsol aboneliğini 29.99 TL’ye kullanıcılarla buluşturuyor. Zamlardan sonra bu ücretin 79.99 TL‘ye çıkması bekleniyor. Bununla birlikte daha geniş kapsamlı üyelik paketi olan Xbox Game Pass Ultimate’ın aylık fiyatı 44.99 TL’den 120.99 TL‘ye yükselebilir.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, fiyat artışının “en iyi oyun deneyimlerine” yatırım yapmaya devam etmek için gerekli bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca şirket, müşterilerin Xbox Game Pass’ten tasarruf etmeleri için yıllık abonelik seçeneği ve aile planı da dahil olmak üzere çeşitli yollar sunacağını da sözlerine ekledi.

Fiyat değişikliği yeni müşteriler için 6 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek, ancak halihazırda aylık abone olanlar 13 Ağustos’a kadar değişiklikten etkilenmeyecek. Xbox Game Pass’in yıllık aboneliğine sahip olanlar, aboneliklerini yenileyene kadar herhangi bir etki olmadan hizmeti kullanmaya devam edecekler.

Sony’nin geçen yıl PlayStation 5’te yaptığı gibi şirketin Xbox serisinin fiyatını artırması beklendiği için bu gelişme şaşırtıcı değil.

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