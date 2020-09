Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!

Xbox Remote Play uygulaması iOS cihazlara da geliyor. Geçtiğimiz hafta Android için gelen uygulamanın yakın zamanda iOS cihazlar için de geleceği öğrenildi.

İlginizi çekebilir; Facebook, dış politikaya müdahale eden Rusya temelli ağ tespit etti

reklam

iOS cihazlar için Xbox Remote Play yolda!

Microsoft, uzaktan oyun oynatma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Xbox One sahipleri için Remote Play özelliğini geliştiren firma, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Android kullanıcılarına bu uygulamayı sunmuştu. Apple kullanıcıları içinde gelmesi beklenen Remote Play, an itibariyle beta testinde. Xbox App içerisinde kullanıcılarını karşılayacak güncellemenin beta test sürecinin bitiminin ardından tam sürüm halinde oyunculara sunulacağı öğrenildi. Beta sürecinde şu an için herhangi bir sorunla karşılaşılmayan Remote Play, her şey yolunda giderse tahmin edilenden daha erken bir zamanda oyunculara sunulabilir.

Xbox One ve Apple cihaz kullanan oyuncuların aynı Wi-Fi ağı üzerinden bağlanarak oyun oynama deneyimine sahip olacağı bu özellik sayesinde, televizyona olan ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Xbox App iOS sürümünden güncellemeleri kontrol ederek takip edebileceğiniz özelliğin tam olarak ne zaman yayına alınacağı ise bilinmiyor. Remote Play, xCloud uygulamasından farklı olarak konsol olmadan kullanabileceğiniz bir uygulama değil ne yazık ki. Öte yandan xCloud uygulamasını geliştirmeye devam eden Microsoft, Apple engelini henüz aşabilmiş değil. Apple‘ın kural hakkı ihlali gerekçesi ile izin vermediği buluttan oyun oynama hizmeti, Google cephesini de olumsuz etkilemişti. Microsoft’un iOS testlerini durdurduğu xCloud hizmetinin akıbeti ise iki firmanın anlaşmasından sonra belli olacak.