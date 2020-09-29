Oyun
Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!
Microsoft, Xbox Game Pass için verdiği EA Play sözünü nihayet tutuyor. Şirket, yeni oyun konsollarıyla birlikte eş zamanlı olarak EA Play’i Game Pass Ultimate abonelerine sunmaya başlayacak.
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EA Play, Xbox Game Pass Ultimate’e geliyor!
Hatırlayacak olursanız Microsoft, bu yıl bitmeden EA Play desteğini Xbox Game Pass için sunacağını müjdelemişti. Bu sayede hem EA oyunları hem de bulut tabanlı Xbox oyunları artık tek bir yerden oynanabilecek. Microsoft, kullanıcılara verdiği sözü nihayet tutmaya başlıyor. Bu bağlamda şirketin Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarını piyasaya süreceği 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren Xbox Game Pass’e EA Play desteği resmi olarak entegre edilecek.
Microsoft’un yalnızca Xbox GamePass Ultimate aboneleri için sunacağı EA Play desteği, beraberinde The Sims, FIFA, Mass Effect gibi altmıştan fazla EA oyununu kullanıcılarla buluşturuyor. Böylelikle, normalde sadece EA’nın oyunlarına özel olan EA Play’i ayrıca satın almadan, sadece Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle erişebileceksiniz.
Ek olarak Microsoft, Bethesda oyunlarını da yakında konsol ve PC için Xbox Game Pass’e ekleyecek. Geçtiğimiz günlerde yazılım devi, Bethesda Softworks’ü bünyesinde bulunduran ZeniMax şirketini 7.5 milyar dolara satın almıştı. İşte bu eklemeler de söz konusu satın almanın bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.
Hatta Microsoft, ilk olarak Doom Eternal oyununu 1 Ekim’de Game Pass’e ekleyecek. Sonrasında ise daha fazla oyunla birlikte Xbox Game Pass dopdolu bir oyun platformu olarak hayatına devam edecek. Yalnız Game Pass’te yayınlanacak olan Bethesda oyunlarının tam listesi belirsizliğini koruyor.
EA Play abonelikleri, Game Pass’e dönüşecek
Bu arada şu an halihazırda hem EA Play hem de Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa, bu durumda ne olacağı da Microsoft resmi sayfasında belirtildi. Açıklamaya göre EA Play abonelikleri, süresinin dolacağı zamana göre yuvarlak hesapla Xbox GamePass Ultimate aboneliğine dönüştürülecek.
|Kalan EA Play aboneliği
|Kaç günlük Ultimate aboneliği verilecek?
|1 ay
|10 gün
|2 ay
|21 günler
|3 ay
|1 ay
|4 ay
|1 ay 14 gün
|5 ay
|1 ay 21 gün
|6 ay
|2 ay
|7 ay
|2 ay 14 gün
|8 ay
|2 ay 21 gün
|9 ay
|3 ay
|10 ay
|3 ay 14 gün
|11 ay
|3 ay 21 gün
|12 ay
|4 ay
Örneğin hesabınızda 3 aylık bir EA Play aboneliği varsa, 1 ay; 4 – 6 aylık EA Play aboneliği varsa da 2 aylık Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olacaksınız. Yukarıda yer alan tabloda tam detayları görebilirsiniz.
İnternet
FarmVille, 31 Aralık’ta veda ediyor!
Arkadaşlarınızın komşu olarak birlikte çalışmasına ve bununla ilgili her şeyi Facebook zaman çizelgelerinde yayınlamasına izin veren bir çiftçilik simülatörü oyunu olan FarmVille, 11 yılın ardından kapılarını tamamen kapatılıyor. Oyun geliştirici şirket Zynga, oyunun 31 Aralık’ta kapatılacağını duyurdu. Günümüzde çoğu insan muhtemelen FarmVille’i artık çok sık oynamasa da, 11 yıllık serüveni boyunca oyun milyonlarca kullanıcıyı çekti, bu nedenle bu değişiklik yine de birçok insan açısından üzücü olabilir.
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Oyun neden kapatılıyor?
Eurogamer’ın da belirttiği gibi FarmVille, Facebook’ta yıllardır en çok oynanan oyundu. FarmVille geliştiricileri oyunu sonlandırmaya kararının Microsoft’un Flash desteğini bitirmesi sebebiyle olduğu söylense de daha sonra, Adobe’un, web tarayıcıları için Flash Player‘ı dağıtmayı ve güncellemeyi durdurmayı planladığından kaynaklandığı belirlendi. Zynga, veda hakkında”Birçoğunuzun en başından beri bizimle birlikte olduğunuzun ve yıllar boyunca bu oyundan bizim kadar zevk alan inanılmaz bir küresel oyuncu topluluğu oluşturmaya yardımcı olduğunuzun farkındayız. Bunun için teşekkür ederiz diyoruz.” dedi.
Uygulama içi satın alımlar, oyunun ödeme sisteminin kapatılacağı 17 Kasım’a kadar mevcut olacak. 31 Aralık’a kadar oynamaya devam edebileceksiniz ve kalan krediler o zamana kadar kullanılabilecek.
Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Xbox Remote Play, iOS cihazlara da geliyor!
Xbox Remote Play uygulaması iOS cihazlara da geliyor. Geçtiğimiz hafta Android için gelen uygulamanın yakın zamanda iOS cihazlar için de geleceği öğrenildi.
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iOS cihazlar için Xbox Remote Play yolda!
Microsoft, uzaktan oyun oynatma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Xbox One sahipleri için Remote Play özelliğini geliştiren firma, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Android kullanıcılarına bu uygulamayı sunmuştu. Apple kullanıcıları içinde gelmesi beklenen Remote Play, an itibariyle beta testinde. Xbox App içerisinde kullanıcılarını karşılayacak güncellemenin beta test sürecinin bitiminin ardından tam sürüm halinde oyunculara sunulacağı öğrenildi. Beta sürecinde şu an için herhangi bir sorunla karşılaşılmayan Remote Play, her şey yolunda giderse tahmin edilenden daha erken bir zamanda oyunculara sunulabilir.
Xbox One ve Apple cihaz kullanan oyuncuların aynı Wi-Fi ağı üzerinden bağlanarak oyun oynama deneyimine sahip olacağı bu özellik sayesinde, televizyona olan ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Xbox App iOS sürümünden güncellemeleri kontrol ederek takip edebileceğiniz özelliğin tam olarak ne zaman yayına alınacağı ise bilinmiyor. Remote Play, xCloud uygulamasından farklı olarak konsol olmadan kullanabileceğiniz bir uygulama değil ne yazık ki. Öte yandan xCloud uygulamasını geliştirmeye devam eden Microsoft, Apple engelini henüz aşabilmiş değil. Apple‘ın kural hakkı ihlali gerekçesi ile izin vermediği buluttan oyun oynama hizmeti, Google cephesini de olumsuz etkilemişti. Microsoft’un iOS testlerini durdurduğu xCloud hizmetinin akıbeti ise iki firmanın anlaşmasından sonra belli olacak.