Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!

Microsoft, Xbox Game Pass için verdiği EA Play sözünü nihayet tutuyor. Şirket, yeni oyun konsollarıyla birlikte eş zamanlı olarak EA Play’i Game Pass Ultimate abonelerine sunmaya başlayacak.

İlginizi çekebilir: EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek

reklam

EA Play, Xbox Game Pass Ultimate’e geliyor!

Hatırlayacak olursanız Microsoft, bu yıl bitmeden EA Play desteğini Xbox Game Pass için sunacağını müjdelemişti. Bu sayede hem EA oyunları hem de bulut tabanlı Xbox oyunları artık tek bir yerden oynanabilecek. Microsoft, kullanıcılara verdiği sözü nihayet tutmaya başlıyor. Bu bağlamda şirketin Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarını piyasaya süreceği 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren Xbox Game Pass’e EA Play desteği resmi olarak entegre edilecek.

Microsoft’un yalnızca Xbox GamePass Ultimate aboneleri için sunacağı EA Play desteği, beraberinde The Sims, FIFA, Mass Effect gibi altmıştan fazla EA oyununu kullanıcılarla buluşturuyor. Böylelikle, normalde sadece EA’nın oyunlarına özel olan EA Play’i ayrıca satın almadan, sadece Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle erişebileceksiniz.

Ek olarak Microsoft, Bethesda oyunlarını da yakında konsol ve PC için Xbox Game Pass’e ekleyecek. Geçtiğimiz günlerde yazılım devi, Bethesda Softworks’ü bünyesinde bulunduran ZeniMax şirketini 7.5 milyar dolara satın almıştı. İşte bu eklemeler de söz konusu satın almanın bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.

Hatta Microsoft, ilk olarak Doom Eternal oyununu 1 Ekim’de Game Pass’e ekleyecek. Sonrasında ise daha fazla oyunla birlikte Xbox Game Pass dopdolu bir oyun platformu olarak hayatına devam edecek. Yalnız Game Pass’te yayınlanacak olan Bethesda oyunlarının tam listesi belirsizliğini koruyor.

EA Play abonelikleri, Game Pass’e dönüşecek

Bu arada şu an halihazırda hem EA Play hem de Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa, bu durumda ne olacağı da Microsoft resmi sayfasında belirtildi. Açıklamaya göre EA Play abonelikleri, süresinin dolacağı zamana göre yuvarlak hesapla Xbox GamePass Ultimate aboneliğine dönüştürülecek.

Kalan EA Play aboneliği Kaç günlük Ultimate aboneliği verilecek? 1 ay 10 gün 2 ay 21 günler 3 ay 1 ay 4 ay 1 ay 14 gün 5 ay 1 ay 21 gün 6 ay 2 ay 7 ay 2 ay 14 gün 8 ay 2 ay 21 gün 9 ay 3 ay 10 ay 3 ay 14 gün 11 ay 3 ay 21 gün 12 ay 4 ay

Örneğin hesabınızda 3 aylık bir EA Play aboneliği varsa, 1 ay; 4 – 6 aylık EA Play aboneliği varsa da 2 aylık Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olacaksınız. Yukarıda yer alan tabloda tam detayları görebilirsiniz.