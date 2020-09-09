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EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek
Microsoft, Xbox Game Pass PC üyeliğinin, artık Electronic Arts’ın EA Play hizmetini hiçbir ekstra ücret ödemeden barındıracağını duyurdu. Yeni özellik ile ilgili bir tarih belirtilmemesine rağmen, 2020 tatil dönemi içerisinde planlandığını doğrulandı.
Öncelerde EA Access ve Origin Access olarak bilinen EA Play, Steam de dahil olmak üzere birçok konsol ve PC arayüzünde listeleniyor. Aboneler The Sims, Mass Effect, Battlefield ve Titanfall 2 gibi dikkate değer yapımları aylık ve yıllık periyotlarla ücret ödeyerek istedikleri kadar deneyimleyebiliyor. Ülkemizde ilk yayınlandığı saatlerde çok cüzi miktarlara sahip olan ve sonradan zam alan fiyatları sebebiyle topa tutulan EA Play artık Xbox Game Pass kütüphanesiyle birleşerek çok daha fazla yapımı barındıracak.
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Xbox Game Pass, hem konsol hem de PC üzerinde birçok yapımı oynayabilmemizi sağlayan verimli bir hizmet olarak biliniyor. Özellikle ülkemizde bir aylık deneme sürümüne ait 5,90 TL’lik fiyatıyla ciddi kitlelere hitap eden özellik söz konusu servis birleşimiyle birlikte ciddi avantajlar sağlayacak. Ayrıca mevcut EA Play yeniliğiyle birlikte, Game Pass paketlerinde herhangi bir zam durumu söz konusu olmayacak. Son olarak Xbox Game Pass Ultimate paketine sahip olan oyuncular, paket kapsamında yer alan yapımları mobil cihazları üzerinde de deneyimleyebilecek.
Haber
TP-Link TL-MR100 ile, hem sabit hem mobil internet bir arada
TP-Link, Covid-19 döneminde artan internet talebine karşılık; 4G yönlendirici modellerine yeni bir üyeyi daha ekledi. TP-Link TL-MR100, SIM kart yuvasına takılan bir data hattı ile her yerde kablosuz mobil ağ oluşturma şansını kullanıcılara sunuyor.
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TP-Link TL-MR100 hem sabit interneti dağıtma görevi görüyor hem de mobil Wi-Fi ağı oluşturabiliyor
Covid-19 pandemisi döneminde evden çalışma oranlarının arttığı bilinen bir gerçek. Haliyle mobil internet ağı kuran cihazlara olan talep de artış gösterdi. TP-Link, artan talepleri karşılayabilmek adına ürün gamına TL-MR100 modelini de ekledi. 4G yönlendirici (router) olarak tanımlanan TL-MR100 modeli, hem sabit interneti dağıtma görevi görüyor hem de mobil Wi-Fi ağı oluşturabiliyor. Bu sayede, internet ağı kurmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, sabit interneti yedekleme amacıyla da kullanılabiliyor.
Sabit internete ulaşabilmenin çok da mümkün olmadığı şantiye gibi çalışma alanlarında, mobil satış noktalarında ve karavanlarda Wi-Fi ağı kurmayı sağlayan TL-MR100, ayrıca sabit internet aboneliği tercih edilmeyen yazlık evler için de uygun bir çözüm. 4G yönlendiriciler, diğer yönlendiricilerden farklı olarak; SIM kart yuvasına da sahipler. Haliyle TL-MR1000 modeli, bu yuvaya takılan bir data hattı ile kolay kuruluma sahip bir cihaz. TL-MR1000 ile, hemen hemen her yerde mobil ağ oluşturabilmeniz de mümkün. Ayrıca Wi-Fi (kablosuz) bağlantının yanı sıra TL-MR100 modelinin üzerinde yer alan dört adet LAN girişine, PC, TV, oyun konsolu gibi cihazlar da kablo aracılığı ile de bağlanarak; oluşturulan ağa dahil olabiliyorlar.
TL-MR100, oluşturulan ağın ve bağlanan cihazların güvenliğini sağlayan özelliklere de sahip. Yazılım desteği ile güvenli ağ kurabilen bu yönlendiricinin, aynı zamanda “Ebeveyn Denetimi”, “Konuk Ağı” gibi özellikleri de bulunuyor. Ebeveyn denetimi sayesinde ev kullanımlarında, çocukların internette daha güvenli gezinebilmeleri de mümkün kılınmış. Ebeveyn denetimi ile, zararlı web sitelerinin engellenmesi, internette harcanacak zamanın belirlenmesi, çocukların bağlandığı siteleri kontrol etme gibi tüm işlemler kolayca yapılabiliyor. Aynı zamanda bu özellik, kurumsal kullanımlarda, farklı çalışanların farklı bağlantı ayarlarına sahip olması gerektiği durumlarda da kullanılabiliyor.
Misafirleriniz için, “Konuk Ağı” seçeneği de TL-MR100 modelinde mevcut
Ayrıca Konuk Ağı özelliği sayesinde, çalışanlar ya da aile üyeleri dışındakilerin bağlanabileceği, farklı ağ adı ve şifreye sahip bir “Konuk Ağı” oluşturabilmek de mümkün. Bu ağ sayesinde, iş yerinin ya da ailenin ağı ve şifresi başka kullanıcılar ile de paylaşılmamış oluyor. Üzerinde iki adet LTE anteni ile güçlü bir Wi-Fi ağı kurabilen TL-MR100, evrensel uyumluluk sağlamak için saha koşullarında test edilmiş bir cihaz. Evden çalışmanın arttığı bu dönemde, hem sabit hem mobil interneti bir arada kullanıp; yedekleme yapabilmeyi de sağlayan cihaz, ülkemizde KDV dahil 95 Dolar fiyat ile satışa sunuluyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC 30 Dakikada 10.000 adet satıldı!
Poco’nun yeni telefonu, X3 NFC ciddi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Tanıttığı fiyat performans telefonlarıyla bilinen, Xiaomi bünyesindeki Poco, sunduğu özelliklere göre uygun fiyatlı yeni telefonuyla iyi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Telefon Aliexpress’te satışa çıkışından itibaren 30 dakikada 10 bin adetten fazla sattı.
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x3 NFC neler sunuyor?
Fiyat performans konusunda iyi işler başaran X3 NFC gücünü Qualcomm’un merak edilen yeni çipseti Snapdragon 732G’den alıyor. Bunun yanında 5160mAh boyutunda büyük bir bataryayla birlikte geliyor ve 33W hızlı şarj teknolojisi destekliyor. Bu özelliklerin yanında 269 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında satış başarısı şaşırtıcı değil. Aliexpress üzerinden satışa çıkan telefon, yarım saat içinde 10 bin adet barajını devirmeyi başardı. Xiaomi’nin kendi resmi sitesi, Amazon, Banggood, Gearbest gibi platformlar üzerinden de satılan telefonun, bu platformlarda kaç adet sattığı konusunda ise bir bilgi henüz yok.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adında da belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Ayrıca 6.67 inç boyutunda 120 Hz Full HD+ ekrana ve LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip.
Akıllı Telefonlar
Samsung ve LG, Huawei için ekran paneli üretmeyi sonlandırıyor
Samsung ve LG dünyanın en önde gelen ekran paneli üreticilerinden ikisi. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanan Huawei‘ye bir kötü haber de Güney Koreli panel üreticilerinden geldi.
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Samsung ve LG nasıl bir yol izleyecek?
Samsung ve LG, Huawei‘ye uygulanan ABD yaptırımları sebebi ile, Huawei‘nin amiral gemisi modellerine panel tedarik etmeyi sonlandırmayı düşünüyor.
ABD yönetimi Huawei‘ye uygulanan yaptırımları daha da sıkılaştırdı ve şirketle iş yapmak isteyen tüm şirketler için yeni bir lisans şartı duyurdu. Yeni kısıtlamalar 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve gerekli lisansa sahip olmayan şirketler, Huawei‘ye bileşen tedarik etmeyi sonlandıracak.
Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek gibi birçok şirket söz konusu lisans için başvurmuş olsalar da; Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgilere göre, Samsung ve LG bu lisansı almak için pek de hevesli görünmüyor. LG, Reuters‘a yaptığı açıklamada, Huawei‘ye sınırlı sayıda bileşen tedarik ettiklerini, ABD yaptırımlarından minimum şekilde etkileneceklerini bildirdi. Samsung tarafı ise konu ile ilgili yorum yapmaktan şu an için kaçındı.
Huawei‘nin ekran paneli tarafında birçok marka ile çalıştığını da belirtelim. Samsung ve LG haricinde, Çinli BOE ve CSOT bu markalardan yalnızca birkaçı. Huawei kullandığı ekranların büyük çoğunluğunu Çinli üreticilerden tedarik ediliyor olsa da, premium cihazlarında Samsung ve LG panellerini kullanmayı tercih ediyordu. Örnek vermek gerekirse; Huawei P40‘da BOE/Samsung/LG paneller kullanılırken, Huawei P40 Pro+‘ta yalnızca Samsung‘un OLED paneli kullanılıyor. Huawei yeni premium cihazlarında Samsung ve LG kalitesinden mahrum kalabilir.