EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek

TP-Link, Covid-19 döneminde artan internet talebine karşılık; 4G yönlendirici modellerine yeni bir üyeyi daha ekledi. TP-Link TL-MR100, SIM kart yuvasına takılan bir data hattı ile her yerde kablosuz mobil ağ oluşturma şansını kullanıcılara sunuyor.

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TP-Link TL-MR100 hem sabit interneti dağıtma görevi görüyor hem de mobil Wi-Fi ağı oluşturabiliyor

Covid-19 pandemisi döneminde evden çalışma oranlarının arttığı bilinen bir gerçek. Haliyle mobil internet ağı kuran cihazlara olan talep de artış gösterdi. TP-Link, artan talepleri karşılayabilmek adına ürün gamına TL-MR100 modelini de ekledi. 4G yönlendirici (router) olarak tanımlanan TL-MR100 modeli, hem sabit interneti dağıtma görevi görüyor hem de mobil Wi-Fi ağı oluşturabiliyor. Bu sayede, internet ağı kurmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, sabit interneti yedekleme amacıyla da kullanılabiliyor.

Sabit internete ulaşabilmenin çok da mümkün olmadığı şantiye gibi çalışma alanlarında, mobil satış noktalarında ve karavanlarda Wi-Fi ağı kurmayı sağlayan TL-MR100, ayrıca sabit internet aboneliği tercih edilmeyen yazlık evler için de uygun bir çözüm. 4G yönlendiriciler, diğer yönlendiricilerden farklı olarak; SIM kart yuvasına da sahipler. Haliyle TL-MR1000 modeli, bu yuvaya takılan bir data hattı ile kolay kuruluma sahip bir cihaz. TL-MR1000 ile, hemen hemen her yerde mobil ağ oluşturabilmeniz de mümkün. Ayrıca Wi-Fi (kablosuz) bağlantının yanı sıra TL-MR100 modelinin üzerinde yer alan dört adet LAN girişine, PC, TV, oyun konsolu gibi cihazlar da kablo aracılığı ile de bağlanarak; oluşturulan ağa dahil olabiliyorlar.

TL-MR100, oluşturulan ağın ve bağlanan cihazların güvenliğini sağlayan özelliklere de sahip. Yazılım desteği ile güvenli ağ kurabilen bu yönlendiricinin, aynı zamanda “Ebeveyn Denetimi”, “Konuk Ağı” gibi özellikleri de bulunuyor. Ebeveyn denetimi sayesinde ev kullanımlarında, çocukların internette daha güvenli gezinebilmeleri de mümkün kılınmış. Ebeveyn denetimi ile, zararlı web sitelerinin engellenmesi, internette harcanacak zamanın belirlenmesi, çocukların bağlandığı siteleri kontrol etme gibi tüm işlemler kolayca yapılabiliyor. Aynı zamanda bu özellik, kurumsal kullanımlarda, farklı çalışanların farklı bağlantı ayarlarına sahip olması gerektiği durumlarda da kullanılabiliyor.

Misafirleriniz için, “Konuk Ağı” seçeneği de TL-MR100 modelinde mevcut

Ayrıca Konuk Ağı özelliği sayesinde, çalışanlar ya da aile üyeleri dışındakilerin bağlanabileceği, farklı ağ adı ve şifreye sahip bir “Konuk Ağı” oluşturabilmek de mümkün. Bu ağ sayesinde, iş yerinin ya da ailenin ağı ve şifresi başka kullanıcılar ile de paylaşılmamış oluyor. Üzerinde iki adet LTE anteni ile güçlü bir Wi-Fi ağı kurabilen TL-MR100, evrensel uyumluluk sağlamak için saha koşullarında test edilmiş bir cihaz. Evden çalışmanın arttığı bu dönemde, hem sabit hem mobil interneti bir arada kullanıp; yedekleme yapabilmeyi de sağlayan cihaz, ülkemizde KDV dahil 95 Dolar fiyat ile satışa sunuluyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!