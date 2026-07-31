ABD’li teknoloji devi Apple, 27 Haziran 2026’da sona eren 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine (Haziran çeyreği) ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, küresel pazardaki güçlü talebin etkisiyle yıllık bazda %16 artış kaydederek 109,42 milyar dolar çeyrek geliri elde etti ve tüm zamanların en yüksek Haziran çeyreği performansına imza attı.

Seyreltilmiş hisse başına kazancı (EPS) %29 artışla 2,02 dolara yükselen Apple’ın net kârı ise 29,79 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gümrük vergisi iadelerinin olumlu etkisiyle brüt kâr marjı %50,1 seviyesine ulaştı.

1. Ürün Kategorilerine Göre Gelir Dağılımı

Çeyrek boyunca iPad hariç tüm ana ürün segmentlerinde ciddi büyüme oranları yakalandı:

iPhone Gelirleri: Yıllık bazda yaklaşık %22 artışla 54,25 milyar dolara ulaştı. iPhone 17 ailesine olan yüksek talep, toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturdu.

Servisler Segmenti: Apple Music, iCloud+, App Store, Apple Pay ve garanti hizmetlerini kapsayan Servisler birimi, %12 büyüme ile 30,74 milyar dolar gelir getirerek yeni bir Haziran çeyreği rekoru kırdı.

Mac Gelirleri: Yeni modellerin ve kurumsal pazar talebinin etkisiyle %29 artarak 10,35 milyar dolara tırmandı.

Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar: 7,88 milyar dolar gelir elde edildi.

iPad Gelirleri: %6 hafif bir gerilemeyle 6,19 milyar dolar seviyesinde kaldı.

2. Ücretli Abonelik Sayısı 1,5 Milyar Eşiğini Aştı

Apple’ın yüksek kâr marjlı Servisler iş kolundaki en dikkat çekici başarı, platform genelindeki ücretli aboneliklerde yaşandı. 2023 yılında 1 milyar aboneliği geçen şirket, 3 yıl gibi kısa bir sürede 1,5 milyar ücretli abonelik barajını resmen geride bıraktı. Bu rakama Apple’ın kendi servislerinin yanı sıra App Store üzerinden geliştiricilerin sunduğu ve Apple’ın komisyon aldığı üçüncü taraf abonelikler de dahil.

3. Tim Cook ve Yönetimin Açıklamaları

Şirketin CEO’su Tim Cook, rekor çeyrek verilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“iPhone, Mac ve Servis kategorilerinin tamamında ve tüm coğrafi bölgelerde çift haneli gelir artışıyla şimdiye kadarki en güçlü Haziran çeyreğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. WWDC26’da yeni nesil Siri AI mimarimizi ve en son yazılım yeniliklerimizi tanıtmaktan büyük heyecan duyduk.”

Apple CFO’su Kevan Parekh ise hem hisse başına kazanç hem de operasyonel nakit akışında tarihi seviyelere ulaşıldığını belirterek, dünya genelinde aktif olarak kullanılan Apple cihaz sayısının tüm ürün kategorilerinde rekor kırdığını vurguladı.