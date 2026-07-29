Apple’ın uzun süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden akıllı ev kontrol merkezi Apple Home Hub ile ilgili heyecan verici yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı son bilgilere göre Cupertinolu teknoloji devi, ekranlı akıllı hoparlör modelini Ekim 2026 döneminde, en geç ise 2027’nin ilk aylarında resmi olarak piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ odaklı yeni nesil Siri’yi deneyimin merkezine yerleştirecek olan cihaz, ev içi dijital asistan anlayışını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

1. Tasarım ve Arayüz: 7 İnc Ekran ve tvOS Tabanlı Yeni İşletim Sistemi

Temel olarak 7 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip “ekranlı HomePod” formunda tasarlanan cihaz, yazılım ve tasarım tarafında dikkat çekici özellikler barındırıyor:

Çoklu Form Seçeneği: Cihazın hem masaüstü kullanımına uygun bir stant sürümü hem de doğrudan duvara monte edilebilen versiyonuyla satışa sunulması bekleniyor.

Karma Arayüz: Cihaz, tvOS altyapısını temel alan yepyeni bir işletim sistemiyle çalışacak. Arayüz tasarımı ise tvOS, watchOS ve iOS ögelerini harmanlayarak ana ekranda uygulama simgeleri, kişiselleştirilebilir saat kadranları ve widget’lar sunacak.

Mesafe Algılama: Kullanıcı cihaza yaklaştığında veya uzaklaştığında ekrandaki arayüz ögeleri ve metin boyutları dinamik olarak ölçeklenecek.

2. Kameralı Yüz Tanıma ve Kişiselleştirilmiş Deneyim

Home Hub’ın en güçlü yanlarından biri sahip olacağı kamera ve yapay zekâ entegrasyonu olacak:

Kişiyi Tanıyan Arayüz: Tümleşik kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde cihaz, karşısındaki aile üyesini anında teşhis ederek doğrudan o kişiye özel takvim, hatırlatıcı ve bildirimleri ekrana getirecek.

FaceTime ve Intercom: Cihaz üzerinden doğrudan FaceTime görüntülü görüşmeleri yapılabilecek. Ayrıca evde birden fazla Home Hub bulunması durumında odalar arası sesli ve görüntülü interkom (dahili haberleşme) özelliği kullanılabilecek.

Güvenlik Kamerası İzleme: Evdeki akıllı güvenlik kameralarının canlı görüntüleri doğrudan Home Hub ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

3. Gelecek Planı: Robotik Kollu 9 İnc Üst Model!

Sızıntılar, Apple’ın standart 7 inçlik versiyonun ötesinde çok daha iddialı ikinci bir model üzerinde çalıştığını da gösteriyor:

Kullanıcıyı Takip Eden Robotik Kol: İlerleyen dönemde tanıtılması beklenen 9 inçlik gelişmiş model, ekranın hareket etmesini sağlayan motorlu/robotik bir kola sahip olacak. Bu sayede FaceTime görüşmelerinde veya hareket halindeyken ekran ve kamera kullanıcıyı otomatik olarak kadrajda tutacak.

Diğer Apple Home Ürünleri de Yolda

Raporda yer alan diğer detaylara göre Apple, akıllı ev kategorisinde ürün gamını hızla genişletiyor: