Apple meraklıları için iFixit’in bakım ekibi uzun süredir beklenen 2023 model Mac Pro’nun sökme videosunu yayınladı. Bu sökme işlemi, Apple’ın amiral gemisi masaüstü bilgisayarında yapılan yeni değişiklikleri ortaya koyuyor. Genel olarak alüminyum şasi ve iç yapı büyük ölçüde değişmeden kalmış olsa da, yeni M2 Ultra işlemcide büyük bir soğutucu bulunuyor.

iFixit’e göre, Mac Pro’nun kasasını çıkarmak nispeten kolay bir işlem ancak bileşenleri yükseltmek daha zorlayıcı olabiliyor. Sökme işlemi, ilginç bir keşif olan bellek yapılandırmasıyla ilgili bazı detayları da ortaya çıkardı. Kullanıcılar belleği doğrudan yükseltemese de, boş bir yuvada değiştirilebilir bir bellek modülünün gizlice yerleştirildiği ortaya çıktı. Ne yazık ki Apple, boş yuvanın yalnızca resmi Apple web sitesinde sunulan bellek yapılandırmasını desteklediğini açıkladı.

Şaşırtıcı bir şekilde, sökme işlemi Apple’ın M2 Ultra çip için Intel destekli sürümde kullanılan güçlü soğutma çözümünü tekrar kullandığını gösteriyor. Bu durum, Apple’ın mevcut soğutma bileşenlerini değerlendirdiğini ve optimizasyon ve verimlilik üzerine odaklandığını ortaya çıkarıyor.

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Belki de en ilginç ayrıntı, M2 Ultra çipine güç sağlamak için önceki Intel Mac Pro ile aynı büyük anakartın kullanılması. iFixit ekibi, daha küçük bir M2 Ultra çipinin bu kadar büyük bir anakarta ihtiyaç duymadığına inanıyor. Bu ayrıntı, Apple’ın tasarım seçimleri hakkında sorular ortaya atıyor ve daha fazla miniaturizasyon için potansiyel fırsatlar olduğunu ima ediyor.

Dış görünüm büyük ölçüde tanıdık kalırken, M2 Ultra işlemcinin ve etkileyici soğutucusunun entegrasyonu, Apple’ın zarif ve verimli bir paket içinde güçlü bir performans sunma taahhüdünü vurguluyor. Mac Pro, masaüstü bilgi işlem sınırlarını zorlarken, kullanıcılar yenilikçilikle birlikte güvenilir bir deneyimi bekleyebilirler. Mac Pro’nun kullanımı sadece kaynak yoğun görevlerle sınırlı değildir, bu nedenle Apple’ın yeni tasarımı daha mantıklı olacaktır.