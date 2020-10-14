Oyun
Xbox Game Pass, sekiz yeni oyunla Ekim’e veda ediyor!
Oyunseverler için oldukça mantıklı bir tercih olan Xbox Game Pass, Ekim ayını bünyesine sekiz yeni oyunu dahil ederek sonlandırıyor. Age of Empires 3: Definitive Edition, Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass platformuna da geliyor.
İlginizi çekebilir: Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!
Ülkemizde oyun fiyatları göz önün alındığında belki de en mantıklı oyun aboneliği servisi Xbox Game Pass olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde yer alan birçok oyunu hem konsolda hem de bilgisayarda oynamaya izin veren platform, bünyesine 8 yeni oyun ekleyerek Ekim ayını sonlandırıyor. Ağustos ayında tanıtımı gerçekleştirilen Age of Empires 3: Definitive Edition, 15 Ekim’de Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.
Xbox Game Pass, dört yeni oyunla geliyor
SlashGear’da yer alan habere göre AoE 3, oldukça başarılı olmasına karşın Age of Empire 2 kadar ilgi görmemişti. AoE3: Definitive Edition ile bu durumu değiştirebilir. 15 Ekim’de oyuncuların beğenisine sunulacak oyunla beraber Game Pass dört farklı oyunu daha bünyesine ekliyor. Ay ortasında platforma gelecek oyunlar ise Look for Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, console, PC), Tales of Vesperia: Definitive Edition (konsol, PC), ve The Sword of Ditto: Mormo’s Curse (PC) şeklinde sıralanıyor.
Platforma veda eden oyunları da unutmamak gerek
Game Pass platfromunu konsol için kullanan oyunseverler ise ScourgeBringer ile 21 Ekim’de buluşacak. 22 Ekim’de ise Cricket 19 ve Supraland platforma dahil olacak. Game Pass’ten 15 Ekim itibariyle çıkartılacak oyunlar ise Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit ve Saints Row IV Re-Elected olacak. Ay sonunda ise After Party, LEGO Star Wars 3, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game ve The Red String Club oyunları platforma veda edecek. Halihazırda bu oyunlardan herhangi birinde ilerlemeniz varsa oyun platformdan kaldırılmadan bir an önce bitirmenizi tavsiye ediyoruz.
Oyun
Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor
Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.
İlginizi çekebilir: PUBG Mobile, 90 FPS desteğini ABD’de sunmaya başlıyor
Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.
Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor
Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.
“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”
Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.
Oyun
Amazon Crucible’ı iptal etti
Amazon, ilk AAA oyunu Crucible‘ı bu sene Mayıs ayında oyunculara sunmuştu. Ancak şirket 9 Kasım‘da oyunu kullanıma tamamen kapatacak.
İlginizi çekebilir: Baldur’s Gate 3 yapımcıları oyuncuları uyardı!
Amazon‘un Amazon Games isimli şirketinin yaptığı ve şirketin ilk AAA yapımı olan Crucible erken bir kapanış yapıyor. Oynaması ücretsiz olan ve Mayıs ayında piyasaya sürülmüş olan Crucible‘ı 9 Kasım‘dan itibaren oynamak mümkün olmayacak. Oyun tam sürüm olarak çıkış yapmış olmasına rağmen Temmuz ayında kapalı betaya dönmüştü. Oyuna daha önceden sahipseniz halen kapalı betayı oynamanız mümkün, ancak çok kısa bir süre sonra kapalı beta da erişime kapatılacak. Amazon, oyun içi herhangi bir satın alım yapanların tüm alımları için ödedikleri ücreti iade edeceğini açıkladı. Oyunda satın alım yaptıysanız iade talebiniz için burayı inceleyebilirsiniz.
Oyun
Watch Dogs Legion’da 4K’da Ultra ayarlarda oyun keyfi için RTX 3080 gerekecek!
Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs Legion için 4K çözünürlük ve ultra ayarlar için önerilen sistem gereksinimlerindeki RTX 2080Ti, RTX 3080 ile güncellendi. Bununla beraber birçok ayar için de güncellemeler yapıldı.
İlginizi çekebilir: RTX 3090 ve 3080 Founders Edition, artık doğrudan satışta değil!
29 Ekim‘de piyasaya sürülecek olan Watch Dogs Legion‘un önerilen sistem gereksinimlerinde değişimler oldu. Nvidia’nın Ampere serisi kartları sonrası, Watch Dogs Legion’un da sistem gereksinimlerinde değişiklikler oldu. Bu önerilerde önceki önerilere göre sistem gereksinimlerin artması çok da hoş karşılanmadı. Örneğin düşük ayarlar için önerilen GTX 960‘ın yerini GTX 970 aldı. Oyunu 2K çözünürlükte, çok yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için önerilen RTX 2070‘in yerini RTX 3070, 4K‘da ve ultra ayarlarda oyunu oynamak isteyenler için de önerilerdeki RTX 2080 Ti‘ın yerini RTX 3080 aldı.
Oyun için yayımlanan sistem gereksinimlerine buradan bakabilirsiniz.