Xbox Game Pass aboneleri için sunulan fırsatlar, oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Xbox, her hafta düzenlediği Xbox Free Play Days etkinliğiyle, oyun severlere çeşitli oyunları ücretsiz deneme imkânı sunuyor. İşte Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar!

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar neler?

Xbox Game Pass üyeleri için bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek oyunlar arasında en çok dikkat çeken yapım, 2.900 TL değerindeki NBA 2K25 oldu. Basketbol severlerin gözdesi olan bu oyun, 20 Nisan Pazar gecesine kadar sınırsız şekilde denenebilecek.

Diğer oyun ise Ubisoft’un açık denizlerde geçen aksiyon oyunu Skull and Bones. 1.750 TL’lik bu yapım, 21 Nisan’a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Kampanya, Xbox Free Play Days kapsamında Xbox Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonelerine özel olarak sunuluyor.

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar nasıl oynanır?

Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden ilgili oyunlara girerek “Ücretsiz Deneme” seçeneğini tıklayabilir. Konsol üzerinden de “Ücretsiz Oyun Günleri” sekmesi aracılığıyla kolayca yükleme yapılabiliyor.

Xbox Free Play Days kampanyası sayesinde oyuncular her hafta sonu yepyeni yapımları hiçbir ek ücret ödemeden deneyimleme şansı yakalıyor. Xbox Game Pass aboneleri, sürekli değişen oyun kütüphanesiyle dijital eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

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