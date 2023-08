Twitter yani yeni X, şimdi de WhatsApp’a rakip olmaya hazırlanıyor. X’in tasarım ekibi, gelecekte entegre sesli ve görüntülü arama özelliğini tanıttı. Geçmişte paylaşılan şifreli bir gönderide yer alan “X’teki birisini aradık” gibi ifadeler, bu yenilikçi özelliğin yakında gelme olasılığını işaret ediyor. Bu adım, X’in iletişimini daha da zenginleştirme yönünde büyük bir ilerleme olarak görülüyor. Şu anki doğrudan mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gerçek zamanlı sesli ve görüntülü sohbet eklenmesi, platformun kullanıcılarına daha kapsamlı bir deneyim sunma potansiyelini taşıyor.

Mevcut “Spaces” özelliği, paylaşılan ses deneyimini vurgulamaktadır. Ancak, kamuya açık bir platform olması nedeniyle bireysel, özel sohbetlere uygun değil. Bu noktada, X’in gelecekteki sesli ve görüntülü arama özellikleri, daha özel ve samimi iletişimlerin sağlanmasına olanak tanıyabilir.

X, Facebook ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformlarına daha yakın olmak ve rekabet gücünü artırmak için sesli ve görüntülü arama gibi özellikleri ekleyerek kendini farklılaştırabilir. Bu, platformun Threads ve Bluesky gibi rakiplerinden ayrılmasına yardımcı olabilir.

Elon Musk, geri arama fikrini ilk olarak Mayıs ayında gündeme getirdi. Dünyanın farklı bölgelerindeki insanların telefon numarası olmadan bile iletişim kurabileceği bir geleceği hayal etti. Yakın tarihli bir röportajda X’in CEO’su Linda Yaccarino, bu konseptin üzerinde çalışıldığını ve görüntülü görüşmenin yakın gelecekte mümkün olabileceğini doğruladı. Bu adım, Musk’ın X’i çok yönlü bir platforma dönüştürme vizyonunun bir parçasıdır. Böylece sanatçılar için büyüme potansiyeli sunan, video içeriğine odaklanan, ödemelerin kolaylıkla yapılabildiği ve etkileşimin sınırsız olduğu bir platform oluşturulmayı hedefliyorlar.

Elon Musk confirmed that “Calling” feature is coming soon on 𝕏 across all major platforms i.e. iOS, Android, Windows, Linux & Mac. pic.twitter.com/gL37N4PD0h

— DogeDesigner (@cb_doge) August 11, 2023