Tamamen yeni bir sürece giren ve yıllardır Twitter olarak bildiğimiz sosyal medya devi, Elon Musk’ın elinde oyuncağa dönmüş durumda. Platformda kurcalanmadık yer bırakmayan çılgın CEO Elon Musk, son olarak platformun adını ve logosunu “X” ile değiştirmişti. Platform, isim değişikliklerini arkada bırakarak şimdi de Blue abonelerine yeni özellikler getirmeye çalışıyor. Bugün Elon Musk tarafından duyurulan bu yenilik, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği video indirme özelliğini getiriyor!

X (Twitter), Ücretli Abonelere Video İndirme Özelliği Sundu!

Artık X Blue aboneleri, platformda yer alan videoları internet sitesi üzerinden indirebilecekler. Ancak videoları indirmek için bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak, videoyu indirecek kullanıcının onaylanmış bir Blue abonesi olması gerekiyor. İkincisi ise, indirilecek videonun sahibinin indirmeye izin vermesi gerekiyor. Yani videoyu paylaşan kişi izin vermezse kullanıcılar indirme işlemi gerçekleştiremeyecekler.

Elon Musk, özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı. Videoyu indirmek için internet sitesi üzerinden açtığınız videonun tam ekran modunda olması gerekiyor. Sonrasında sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayarak videoyu indirebilirsiniz. Musk, yakında mobil cihazlarda da indirme işlemini daha kolay hale getireceğini ve içeriğe basılı tutma yoluyla işlemin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023

Videoları indirme özelliği, kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen bir özellikti. Daha önce bu işlem için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyuluyordu. Ancak artık Twitter Blue aboneleri bu özelliği platform üzerinden doğrudan kullanabilecekler. Diğer taraftan, ücretli abone olmayan kullanıcılar için bu özellik hala geçerli değil.

Twitter, Blue abonelere yönelik yeni özellikleriyle platform deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Daha önce 25 bin karakterlik tweet’lerin ve 3 saatlik videoların paylaşılması imkanını ücretli abonelere sunmuştu. Video indirme özelliği de bu hızlı gelişen platformun kullanıcılarına sağladığı avantajlardan sadece biri.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce teknoloji dünyasının hırçın çocuğu Elon Musk eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformuna başka ne yenilikler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!