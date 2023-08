Tamamen yeni bir sürece giren ve yıllardır Twitter olarak bildiğimiz sosyal medya devi, Elon Musk’ın elinde oyuncağa dönmüş durumda. Platformda kurcalanmadık yer bırakmayan çılgın CEO Elon Musk, son olarak platformun adını ve logosunu “X” ile değiştirmişti. Platform, isim değişikliklerini arkada bırakarak şimdi de Blue abonelerine yeni özellikler getirmeye çalışıyor. Bugün Elon Musk tarafından duyurulan bu yenilik, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği video indirme özelliğini getiriyor!

Artık X Blue aboneleri, platformda yer alan videoları internet sitesi üzerinden indirebilecekler. Ancak videoları indirmek için bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak, videoyu indirecek kullanıcının onaylanmış bir Blue abonesi olması gerekiyor. İkincisi ise, indirilecek videonun sahibinin indirmeye izin vermesi gerekiyor. Yani videoyu paylaşan kişi izin vermezse kullanıcılar indirme işlemi gerçekleştiremeyecekler.

Elon Musk, özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı. Videoyu indirmek için internet sitesi üzerinden açtığınız videonun tam ekran modunda olması gerekiyor. Sonrasında sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayarak videoyu indirebilirsiniz. Musk, yakında mobil cihazlarda da indirme işlemini daha kolay hale getireceğini ve içeriğe basılı tutma yoluyla işlemin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI

— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023