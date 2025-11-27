Apple akıllı telefon pazarında uzun zamandır görülmeyen bir yükselişe mi geçti? iPhone serisinin yeni jenerasyonu gerçekten tüm dengeleri değiştirecek kadar güçlü mü? Türkiye’deki kullanıcılar için bu tablo ne anlama geliyor? Bu sorular son günlerde teknoloji gündemini ciddi şekilde meşgul etmeye başladı.

En çok satan telefon markası Samsung değil! Apple yıktı geçti!

Apple bu yılın en dikkat çekici satış raporlarından birine imza atarak akıllı telefon pazarında yeniden küresel liderliğe yükseldi. Yeni analizlere göre, şirket iPhone 17 serisiyle yalnızca büyük bir ilgi toplamakla kalmadı; aynı zamanda pazar payını da ciddi şekilde artırdı. Yılın başından bu yana çift haneli büyüme kaydeden şirket, özellikle iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleriyle milyonlarca kullanıcıyı kendi ekosistemine çekmeyi başardı.

Raporlara göre Apple bu yıl yaklaşık %10’luk bir büyüme yakalayarak rakiplerinin önüne geçti. Buna karşın Samsung’un büyümesi %4,6 seviyesinde kaldı. Genel akıllı telefon pazarının yalnızca %3,3 büyüdüğü düşünülürse, şirketin elde ettiği ivme sektör ortalamasının oldukça üzerinde. Bu da şirketin küresel pazar payını %19’un üzerine taşıdı.

Türkiye’deki kullanıcı davranışları da bu tabloyu destekliyor. Son yıllarda fiyatlar artsa bile, cihazların uzun kullanım ömrü, stabil performansı ve ekosistem avantajı, birçok kullanıcıyı yeni iPhone modellerine yöneltti. Özellikle iPhone 17 serisinin tasarım değişiklikleri ve geliştirilmiş çip performansı, tüketicilerin yükseltme kararlarında belirleyici olmuş görünüyor.

Öte yandan analistler, Apple bu liderliği 2029 yılına kadar koruyabileceğini öngörüyor. Bunun en önemli sebebi ise markanın sunduğu kapsayıcı ekosistem, güçlü performans artışları ve kullanıcıların marka sadakati. Şirket cephesindeki bu büyümenin bir diğer nedeni de Android kullanıcılarının artan oranda iPhone’a geçmesi. ABD ve Çin gibi büyük pazarlarda yaşanan bu geçiş dalgası, şirketin satışlarını daha da hızlandırdı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni satış başarılarının teknoloji dünyasındaki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!