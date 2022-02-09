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Windows İçin WhatsApp UWP Uygulaması, Karanlık Tema Desteği Kazandı!
WhatsApp, uygulamasının Evrensel Windows Platformu (UWP) beta yapısına Windows 11 tasarım öğelerini ekledikten sonra, WhatsApp Beta UWP‘de karanlık tema desteğini etkinleştirdi. WhatsApp Beta UWP‘nin yeni sürümü, karanlık tema için destek eklemenin dışında birçok küçük değişiklik getiriyor.
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WhatsApp Beta UWP, Windows’ta Karanlık Tema için Destek Kazandı
WABetaInfo‘nun yakın tarihli bir raporuna göre, karanlık tema desteği WhatsApp Beta UWP uygulamasının en son sürümüyle (v2.2205.2.0) birlikte geliyor. Meta‘nın sahip olduğu mesajlaşma devi, 2020’de Android ve iOS uygulamalarında karanlık mod desteğini ekledi. Şimdi, özelliğin Windows‘ta kararlı sürüme ulaşması biraz zaman alabilir, ancak nasıl olduğunu görmek için aşağıdaki önizlemeye göz atabilirsiniz.
Yani, gördüğünüz gibi, Windows‘ta karanlık bir tema ayarlarsanız, WhatsApp Beta UWP uygulaması otomatik olarak kendisine karanlık bir tema ayarlar. Ek olarak, uygulamanın genel ayarlarından manuel olarak açık veya koyu bir tema seçebilirsiniz. Ancak uygulamada bir temayı manuel olarak ayarladığınızda, değişiklikleri uygulamak için onu yeniden başlatmanız gerekecek.
WhatsApp Beta UWP uygulaması, karanlık temayı eklemenin yanı sıra bazı küçük kullanıcı arayüzü değişiklikleri de kazandı. Bunlar arasında sohbet balonları arasındaki boşlukta küçük bir artış, yeni bir yeşil renk tonu ve önceki yapılara göre genel performans iyileştirmeleri yer alıyor.
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Windows İçin WhatsApp UWP Uygulaması, Karanlık Tema Desteği Kazandı!
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