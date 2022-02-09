Sony, PS5 İçin Sesli Komut Özelliğini Test Ediyor!

Sony, oyun konsoluna çeşitli özellikler ve değişiklikler ekleyen ikinci PS5 ve PS4 beta güncellemelerini duyurdu. Bunların arasında en dikkat çekeni, önizleme aşamasında olan ve yakında kullanıma sunulması beklenen sesli komutlar özelliğidir. İşte yaklaşan PS5 ve PS4 özelliklerine bir bakış.

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Sony PS5 Beta, “Hey PlayStation” Sesli Komutu Test Ediyor

Sony resmi bir blog gönderisinde, PlayStation 5 için yeni bir “Hey PlayStation” sesli kontrol özelliğini test etmeye başlayacağını onayladı. Bu, oyuncuların basit bir sesli komutla konsollarındaki uygulamaları, oyunları ve ayarları açmasına olanak tanıyacak. Yani PlayStation 5 yaklaşan güncellemeyle Alexa benzeri bir cihaz olabilir.

Ayrıca bu özellik, bir film, TV programı veya konsolda çalan bir şarkı sırasında oynatmayı kontrol etmek için de kullanılabilir. Sesli komut özelliği, başlangıçta ABD ve İngiltere’deki beta test kullanıcıları için İngilizce olarak sunulacak.

Parti sohbetlerinde de değişiklikler olacak. Sesli sohbetler artık “Taraflar” olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar, diğer oyuncuların davetsiz katılmalarını sağlamak için bir parti açmayı seçebilecek. Kullanıcılar ayrıca bir partideki birini rapor edebilecek, doğrudan sesli sohbetten Share Play‘i kullanabilecek ve sesli sohbet ses seviyesini kontrol edebilecek. Çeşitli Game Base geliştirmeleri de var.

Bunun dışında Sony, konsollarına birçok yeni özellik de ekledi. Yeni başlayanlar için, kullanıcılar kolay erişim için belirli uygulamaları ve oyunları Ana Ekranda tutabilecek ve oyun koleksiyonunu türe göre filtreleyebilecek. Ayrıca, ödül kartları için yeni bir görsel tasarım var. Yeni beta güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi almak için resmi blog gönderisine göz atabilirsiniz.

Ancak, bu özellikler şimdilik yalnızca beta test kullanıcıları için geçerli olacaktır. PS4 veya PS5‘inizdeki yeni özellikleri denemek istiyorsanız, Sony’nin web sitesinde beta için kayıt olabilirsiniz. PS5 beta güncellemesi için bu bağlantıyı kullanarak kaydolun ve PS4 güncellemesi için buradan kaydolun. Sony, seçilirseniz kayıtlı e-posta kimliğinizle ilgili bir onay alacağınızı söylüyor.

Şirket ayrıca, kesin bir zaman çizelgesinden bahsetmese de, yeni özelliklerin bu yıl içinde halka açık olacağını belirtti.