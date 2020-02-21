Microsoft Defender, iOS ve Android’e geliyor!

Windows, çoğu konuda mükemmellikten uzak bir işletim sistemi olsa da güvenlik tarafında iyi işler çıkarıyor. Genellikle kullanıcı deneyimine olumsuz etki etmeyen, iyi çalışan ve antivirüs uygulamalarına olan ihtiyacı çok büyük ölçüde azaltan Microsoft Defender, iOS ve Android işletim sistemlerine mi geliyor?

Microsoft Defender, uzun zamandan beri Windows 10 işletim sistemi içinde zararlı yazılım koruması, kimlik avı önleme ve ebeveyn kontrolleri görevlerini üstlenen, sistem içine gömülü bulunan Microsoft yazılımıdır. Piyasaya sürülmesi sonrası çoğu konuda antivirüs uygulamalarına ihtiyacı ortadan kaldıran yazılım diğer işletim sistemlerine de gelecek gibi görünüyor.

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CNBC’nin haberine göre Microsoft, çok yakında yazılımın iOS ve Android sürümlerini piyasaya sürecek. Microsoft Defender yazılımının Windows üzerinde ki ana görevi kötü amaçlı yazılımları tespit etmek. Fakat yazılımın mobil sürümleri ile kimlik avını önlemeye odaklanacağı belirtiliyor. Microsoft, Android tarafında Google Play Protect’e rakip olmak istiyor. iOS işletim sistemi kullanıcıları ise cihazlarına güvenlik yazılımı kurma alışkanlığına sahip değiller desek yanlış olmaz. Ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde göreceğimiz Microsoft, büyük bir pazar olarak gördüğü güvenlik yazılımları pazarında pay sahibi olmak istiyor.

Habere göre önümüzdeki günlerde yazılımın Linux sürümü de yayınlanacak. Kendi işletim sistemi ile mobil pazarda yer bulamayan Microsoft’un, uygulama ve servisleri ile tüm platformlarda bulunarak bu pastadan pay sahibi olma hedefinde olduğunu biliyoruz. Microsoft bu hedef doğrultusunda hamlelerini sürdüreceğe benziyor. Microsoft Defender yazılımının iOS ve Android sürümlerinin yayımlanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.