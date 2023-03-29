Microsoft’un daha yeni diyebileceğimiz işletim sistemi Windows 11 hala tam oturmadı destek yalan olmaz. Sürekli güncellemeler yayınlayıp sistem optimizasyonu yapan Microsoft, arada yeni özellikleri de sisteme ekliyor. Ancak yazılım devinin asıl planları Windows 12 üzerine kurulu olacak gibi görünüyor. Bugün ise Windows 12 sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre artık eski PC’ler yeni işletim sistemini akıcı bir şekilde çalıştıramayacak.

Alman yayın Deskmodder, Microsoft’un Şubat 2022’den beri “Next Valley” kod adlı Windows 12 üzerinde çalıştığını bildirdi . Söylentiler, Windows 12’nin Windows 11’in gereksinimini ikiye katlayarak en az 8 GB RAM gerektirebileceğini gösteriyor. Depolama gereksinimleri hakkında bir bilgi yok. Ancak bazıları Microsoft’un yazılım kurulumu için sabit disk sürücülerini (HDD) katı hal sürücülerini (SSD) tercih edebileceğini düşünüyor. Artık HDD’nin miladı doldu diyebiliriz.

İşletim sisteminin Intel’in 14. Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemcileriyle uyumlu olması bekleniyor. Bu CPU’lara sahip cihazlar, Windows 12’yi ilk çalıştıranlar arasında olabilir. Güvenlik açısından Windows 12, güvenlik kripto işlemcisi için önceki sürümle aynı TPM 2.0 Güvenilir Platform Modülünü kullanacaktır.

Microsoft, yeni işletim sistemine girebilecek olan yakın tarihli bir Insider Derlemesinde SHA-3 desteğini test ediyor. Windows 12, Ocak 2022’de Ryzen 6000 mobil CPU’larda kullanıma sunulan Pluton yardımcı işlemcisini de destekleyebilir. Bu özellik, sistemin yeteneklerini daha da geliştirecek ve yeni nesil donanımla daha fazla uyumluluk sunabilir.

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Şimdilik Windows 12 hakkında peşin konuşmak için erken. Yazılım devi muhtemelen yeni güncellemenin lansmanını önümüzdeki yıl yapacak. Bu güncellemenin en erken 2025 yılında gelmesi ve ücretsiz olarak sunulması bekleniyor.