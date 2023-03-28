Windows 12, hakkında giderek daha fazla konuşuluyor ve bugün önerilen sistem gereksinimlerine ilişkin bir sızıntı ortaya çıktı. Microsoft’un bir sonraki işletim sistemi tıpkı Windows 11’de olduğu gibi, TPM 2.0 çipi yanı sıra 8 GB RAM gerektirebileceği iddialar arasında.

Windows 12 henüz piyasaya sürülmeye hazır değilken, hakkında giderek daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Microsoft’un dahili olarak Next Valley olarak adlandırılan yeni işletim sistemi, önümüzdeki yılın başlarında gelebilir.

İçindekiler Windows 12 8 GB RAM gerektirebilir

Windows 12 8 GB RAM gerektirebilir

Alman web sitesi Deskmodder, konu hakkında birkaç bilgi ortaya attı. Bilgiye göre Microsoft, güvenlik nedenleriyle TPM 2.0 gereksinimini koruyacak. Bu bir sürpriz değil, ancak Pluto sistemi için biraz erken olabileceğinin bir teyidi. Hatırlatmak gerekirse, Ryzen 6000‘lerle birlikte piyasaya sürülen bu yardımcı işlemci, TPM boşluklarını kapatarak ek koruma sağlıyor.

Ek olarak, Windows 12’nin, Windows 11 için 4 GB’a kıyasla en az 8 GB RAM gerektirebileceğini iddia ediyor. Alman siteye göre, bunun nedeni bulut tabanlı kullanım olması. İşlemciler söz konusu olduğunda, bugün bildiğimiz işletim sistemiyle bir farklılık yaratmayacak.

İlginizi çekebilir: OFİS İÇİN EN İYİ SEÇENEK OLABİLİR! | ASUS ExpertBook B1 İnceleme



Windows 12’nin henüz bir çıkış tarihi bulunmazken, Microsoft, 2024’ün sonunda piyasaya sürmeyi seçebilir. Redmond firması, eski günlerde olduğu gibi 3 yıllık yaşam döngülerine geri dönebilir. 2015 yılında, ücretsiz güncellemelerle modernize edilen “nihai” işletim sistemi Windows 10’u piyasaya sürerek, bu geleneği kısa kesmeye çalışmıştı. Altı yıl sonrada Windows 11’i piyasaya sürdü.

Microsoft’un Windows 12 ile ne sunmaya çalışacağı henüz belli değil. İlk konsept, 2022 yılında şirket tarafından paylaşıldı ve Deskmodder tarafından tekrar ortaya atıldı. Fikir, Windows 11’in sürekliliğinde kalmak ve daha modern bir arayüz sunarken, mobiliteye daha fazla uyum sağlayacak