Intel’in finans müdürü Dave Zinsner, yakın bir kazanç çağrısında, Windows 12 çıkış tarihi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Zinsner, belirgin bir şekilde Windows 12’den bahsetmese de, yorumları, yaklaşan işletim sistemi sürümü hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmasına neden oldu! İşte Intel CFO’sunun konuşmasının ardındaki detaylar!

Intel CFO’su Windows 12 Çıkış Tarihi Hakkında Konuştu!

Zinsner, Citi 2023 Küresel Teknoloji Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Intel cephesinin yeni Windows sürümü hakkında büyük umutları olduğunu ve gelecek yıl müşteri tarafında büyük bir yıl olmasını beklediğini ifade etti. Bu “Windows katalizörü,” eskiyen bir kullanıcı tabanı için büyük bir yenileme dalgası başlatacak gibi görünüyor.

Daha önceki söylentilere göre, Intel’in Meteor Lake işlemcileri, Windows 12’den yararlanacak ve bu, yeni güncellemenin yüklenme oranlarına da yansıyabilir. Yenilenen işletim sistemi ve CPU’lar, yapay zeka tabanlı araçlar ve donanımın bir arada çalıştığı yeni bir dönemin habercisi olabilir. Her iki ürünün de öncekilere göre önemli revizyonlar sunması bekleniyor.

Önceki söylentilere göre, Microsoft’un Windows 12’yi 2024’ün ikinci yarısında tanıtması ve 2025’te tam bir lansman yapması bekleniyor. Bu yeni işletim sistemi, Windows 11’in temel aldığı yapay zeka işlevselliğini genişletebilir ve güvenlik, arayüz ve güncellemeler konusunda önemli değişiklikler getirebilir.

Ancak Windows 12’nin başarısı, Windows 11’e göre farklı bir yaklaşım gerektirebilir. İstatistiklere göre, Windows kullanıcılarının büyük bir kısmı hala Windows 10’u tercih ediyor ve Windows 11’in benimsenme oranı hala düşük seviyelerde seyrediyor. Windows ise yeni güncellemeyi kullanıcılara sevdirmek için yapay zeka ve hafifliğe önem verecek gibi duruyor.

Microsoft, son yıllarda Windows’u modernleştirmek ve daha hafif bir versiyonunu oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ancak, bu çabaların bir sonucu olarak ortaya çıkan Windows 10X projesi hiçbir zaman tamamlanamadı. Bununla birlikte, web odaklı daha hafif bir sürüme sahip olacağı söylenen Windows 12’nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Microsoft’un bu yeni sürümde neler sunacağı şu an için belirsiz olsa da, şirketin web sürümü sayesinde Chrome OS ile rekabet etme konusundaki kararlılığı açıkça görülüyor. Eğitim pazarında daha güçlü bir varlık oluşturmak için attığı adımlar, Microsoft’un gelecekteki işletim sistemi için büyük beklentilere neden oluyor.

Yapay zeka konusu da burada çok konuşulan bir alan. Intel’in Meteor Lake serisi işlemcilerin 2024’te piyasaya sürülmesi beklenirken, bu işlemciler özel yapay zeka hızlandırma çekirdekleri ile gelecek. Benzer şekilde, AMD’nin Ryzen 7000 mobil CPU’ları da özel bir yapay zeka motoruna sahip. İşte bu noktada, Microsoft’un Windows 12 için yapay zeka özelliklerini tasarlarken, her iki işlemci tedarikçisiyle işbirliği yapması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 12 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!