Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılı boyunca Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden gelen başvuruları değerlendirdi. Sonuçlara göre, elektronik haberleşme sektöründe tüketici şikayetleri 2023 yılında 199 bin 420’ye ulaştı. Bu şikayetlerin yüzde 49,4’ü internet servis sağlayıcılığı hizmetleriyle ilgiliydi. Mobil hizmetler ikinci sırada gelirken, uydu platformu hizmetleri üçüncü sırada yer aldı.

İçindekiler Elektronik Haberleşme Sektörü Tüketici Şikayetleri ile Doldu Taştı

Elektronik Haberleşme Sektörü Tüketici Şikayetleri ile Doldu Taştı

Elektronik haberleşme sektörü için dördüncü çeyrekte yapılan 45 bin 120 şikayetin yüzde 49,4’ü internet servis sağlayıcılığı hizmetleriyle ilgiliydi. Bu dönemde internet servis sağlayıcılarıyla ilgili en büyük şikayet, bağlantı ve hizmet kalitesiyle ilgiliydi. Mobil hizmetlerde ise yüksek faturalar en sık karşılaşılan sorundu. Uydu platformları ve kablolu TV hizmetlerinde ise yanlış ve eksik bilgilendirme ile bağlantı ve hizmet kalitesi sorunları öne çıktı.

2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla, her bir milyon abone başına ortalama olarak internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik 1219, uydu platform hizmetlerine yönelik 678, kablo TV hizmetlerine yönelik 252, mobil hizmetlere yönelik 195 ve sabit telefon hizmetlerine yönelik 167 tüketici şikayeti yapıldı.

Tüketici birlikleri, tüketicilerin mağduriyetlerini gidermek için önemli bir rol oynuyor. Hak arama süreçlerinde, tüketici hukuki girişimlerde bulunabilir ve bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilir. Başvurular, tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemeleri gibi mercilere yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Bu şekilde tüketiciler, haklarını ararken herhangi bir ücret ödemeden destek alabilirler. İllerde ve ilçelerdeki ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine şahsen başvuru yapma imkânı da bulunuyor. Eğer hoşunuza gitmeyen bir uygulama varsa, bir vatandaş olarak haklarınız olduğunu ve gerekli mercilere şikayette bulunabileceğini hatırlatalım.

Elektronik haberleşme sektöründe tüketici şikayetlerinin artmasıyla birlikte, tüketici haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için etkili bir hak arama süreci önem kazanıyor. Tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, elektronik haberleşme sektöründeki hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlayabilir. BTK tarafından paylaşılan bu veriler büyük önem arz ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konuda bir şikayetiniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!