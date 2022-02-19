Windows 11’de Android Uygulamaları İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Geçen yıl Ekim ayında Microsoft, Windows Insiders için Android için Windows Alt Sistemi aracılığıyla Windows 11‘de Android uygulamaları desteği sunmaya başladı. Insider kanallarında aylarca süren testlerin ardından Windows 11, Android uygulamalarını Windows 11‘in kararlı yapılarına getirdi. Bu hamlenin yanı sıra şirket, Windows 11‘de Android uygulamaları çalıştırmak için sistem gereksinimlerini paylaştı.

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Windows 11 Bilgisayarınız Android Uygulamalarını Çalıştırabilir mi?

Microsoft, Android uygulamalarını kullanırken sorunsuz bir deneyim için en az 16 GB RAM öneriyor. Bu arada, Android uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırmak ve çalıştırmak için en az 8 GB RAM‘e ihtiyacınız olacak. Android uygulamalarını çalıştırmak için işlemci gereksinimleri arasında Intel Core i3 8. Nesil (minimum) veya üstü, AMD Ryzen 3000 (minimum) veya üstü ya da Qualcomm Snapdragon 8c (minimum) veya üstü bulunması istenecek. Depolama türüne gelince, SSD öneriliyor.

Aşağıdaki tam sistem gereksinimlerine göz atın:

RAM: 8 GB (en az), 16 GB (önerilen)

8 GB (en az), 16 GB (önerilen) Depolama türü: Katı Hal Sürücüsü (SSD)

Katı Hal Sürücüsü (SSD) İşlemci: Intel Core i3 8. Nesil (minimum) veya üzeri ya da AMD Ryzen 3000 (minimum) veya üzeri ya da Qualcomm Snapdragon 8c (minimum) veya üzeri

Intel Core i3 8. Nesil (minimum) veya üzeri ya da AMD Ryzen 3000 (minimum) veya üzeri ya da Qualcomm Snapdragon 8c (minimum) veya üzeri İşlemci mimarisi: x64 veya ARM64

Windows 11’in Android uygulamaları için sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yorumlarda bildirin.