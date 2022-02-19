Google Pixel 7 Serisi Detayları İlk Kez Ortaya Çıktı!

Google‘ın Pixel 6 serisi, yeni Tensor yonga seti, yeni bir tasarım ve çok daha fazlasıyla oldukça popülerlik kazandı. 2022 yılının ikinci ayında olduğumuz için, ilk kez Pixel 7 serisi olarak adlandırıldığı iddia edilen yeni nesil Pixel telefonlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro İlk Sızıntı

9to5Google haberine göre, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, büyük olasılıkla Google‘ın ikinci nesil Tensor yonga seti tarafından desteklenecek. “GS201” model numarası ve daha önce beklenen bir şey olan “Cloudripper” dahili kod adı ile tespit edildi. Google‘ın 2022 amiral gemisi telefonları için yeni bir işlemci kullanmasını beklediğimiz için bu sürpriz değil.

Bu seferki yeni detay ise yonga setinin Samsung‘un henüz piyasaya çıkmamış “g5300b” model numaralı modemini kullanabileceği. Bu, ilk Tensor çipi ile kullanılan ve Exynos 5300 Modem olabilecek önceki Exynos 5123 Modeminin yerini alacak. Ancak henüz piyasaya sürülmediği düşünülürse modemle ilgili detayların bilinmediğini belirtmekte fayda var.

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Ayrıca sırasıyla “Cheetah” ve “Panther” olan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro kod adlarıyla ilgili ayrıntılar var. Bunlar, kodda “Cloudripper” ile birlikte bulundu ve bunların yalnızca yeni nesil Google yonga seti ile gelecek olan Pixel telefonlar olduğunu varsayabiliriz.

Şimdi, bu kod adlandırma şeması oldukça şaşırtıcı görünüyor. Bunun nedeni, Google‘ın her zaman balıkla ilgili olanları kullanması ve Pixel 6 telefonları ve hatta yaklaşmakta olan Pixel 6a ile kuş telefonlarına geçmesidir. Artık yine kediden alınan kod adlarına geçiş yapıldığından, bir çip söz konusu olduğunda Google‘ın kod adlarını değiştirmenin yeni yolu olabilir. Tensor 2‘nin kod adıyla birlikte “Ravenclaw” kod adlı üçüncü bir Google cihazı da bulundu. Hangi cihaz olduğunu bilmiyoruz, ancak 9to5Google raporu, Google’ın Tensor çipini Pixel 5 cihazlarında test ettiği sırada bulunan bir karma cihaza işaret ediyor.

Bu ayrıntılar ilk bilgiler olduğundan, onları bir tutam tuzla almak ve daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını beklemek en iyisidir.