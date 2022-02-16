Yeni Windows 11 Güncellemesi, Kararlı Kullanıcılara Android Uygulama Desteği ve Görev Çubuğu Yükseltmeleri Getiriyor!

Geçen hafta Microsoft, Windows 11 build 22000.526‘yı Windows Insiders‘a sunarak tarih ve saati ikincil monitörlerin görev çubuğuna geri getirdi. Şimdi şirket, isteğe bağlı bir güncelleme olarak daha fazla özellik ile birlikte bu işlevselliği getiriyor. KB5010414 olarak gelir ve görev çubuğu hava durumu, Teams entegrasyonu ve daha fazla özellik dahil olmak üzere çeşitli yeni özellikler ekliyor.

Windows 11 Build 22000.526 Yayılmaya Başlıyor

Yeni KB5010414 güncellemesi ile Microsoft, tarih ve saati ikincil monitör görev çubuklarına geri eklemek dışında, hava durumu simgesini görev çubuğuna geri getirdi. Aslında şirket, widget simgesini hava durumu simgesiyle değiştirdi ve kullanıcılar artık tüm widget paneline bir göz atmak için imleçlerini hava durumu simgesinin üzerine getirebiliyor. Güncellemenin ardından ekranın sol alt köşesinde yeni hava durumu simgesi ve widget’lar paneli düğmesi görünür.

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Microsoft ayrıca Windows 11 sürüm 22000.526 ile Teams for work and school’a birkaç yeni özellik ekledi. Yeni başlayanlar için, bir Teams toplantısı sırasında imlecinizi açık bir uygulamanın üzerine getirirseniz, uygulamanın içeriğini toplantınızda anında paylaşmak için artık yeni bir “Paylaş Penceresi” düğmesi göreceksiniz. Ayrıca Microsoft, görüntülü/sesli arama platformunu açmanıza gerek kalmadan mikrofonunuzun sesini kapatmak veya açmak için kullanabileceğiniz sağ alt köşeye yeni bir mikrofon simgesi ekledi.

Güncellemenin bir diğer önemli özelliği, Amazon App Store aracılığıyla Android uygulamaları için desteğin eklenmesidir. Güncellemenin resmi değişiklik günlüğü görünüşte ayrıntıyı gözden kaçırmış olsa da, Android Authority, Amazon App Store aracılığıyla Android uygulamaları için desteğin ABD’de mevcut olduğunu bildiriyor.

Destek almak için kullanıcıların Microsoft Store‘larını en son sürüme ve sistemlerini 22000.526 sürümüne güncellemeleri gerekir. Ek olarak, mevcut uygulama sayısı sınırlıdır. Ayrıca, bunun hala özelliğin bir “önizlemesi” olduğunu ve tonlarca hata ve sorun içerebileceğini belirtmekte fayda var.

Bunların dışında Microsoft, bu isteğe bağlı güncelleştirmeyle Windows 11‘deki bilinen birkaç sorunu giderir. Bu nedenle, güncellemeyi Windows 11 makinenize indirip yüklemek istiyorsanız, Ayarlar > Windows Güncelleme’ye gidebilir ve almak için “Güncellemeleri Kontrol Et”e tıklayabilirsiniz. Veya güncellemeyi buradan manuel olarak indirebilirsiniz. Güncellemeyi yükledikten sonra, aşağıdaki yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi bize bildirin.