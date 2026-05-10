Apple, Türkiye’deki yükseköğretim öğrencileri ve eğitimciler için sunduğu avantajlı alışveriş dünyasında kapsamlı bir genişlemeye gitti. Şirketin Eğitim Mağazası üzerinden bugüne kadar yalnızca Mac ve iPad modellerinde sunduğu özel fiyatlandırma seçeneklerine, artık giyilebilir teknoloji dünyasının en popüler üyelerinden biri olan akıllı saatler de dahil edildi. Yakın zamanda iPhone 17 ve AirPods modelleriyle birlikte tüm ürün grubuna yansıyan zamların ardından gelen bu hamle, ekosisteme giriş yapmak isteyen akademik kullanıcılar için bir dengeleme unsuru niteliği taşıyor. Ancak bu yeni indirim döneminde Apple, geçmiş yılların aksine tüm satın alımlar için çok daha sıkı bir kimlik doğrulama politikası izlemeye başladı. Peki, **Apple öğrenci indirimi** kapsamında hangi **Apple Watch** modelini ne kadar avantajlı fiyatlarla satın almak mümkün?

Apple Türkiye’nin resmi eğitim portalında yapılan son güncelleme, özellikle bütçesini planlamaya çalışan üniversite öğrencileri için kritik bir eşiği temsil ediyor. Şirket, seçili akıllı saat modellerinde liste fiyatı üzerinden yaklaşık %10 oranında bir indirim uygulayarak ürünlerini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte **Apple Watch** serisi, ilk kez iPhone, Mac, iPad ve Studio Display gibi ana ürün gruplarının yanında kendine yer bulmuş oldu. Ayrıca Magic Keyboard ve Apple Pencil gibi aksesuarlarda devam eden özel fiyatlandırmaların yanına akıllı saatlerin eklenmesi, öğrenci ekosisteminin tam anlamıyla desteklenmesi adına atılmış bir adım olarak görülüyor. **Apple Türkiye Eğitim Mağazası** üzerinden yapılacak bu alımlarda, indirim oranının modele göre değişiklik gösterdiğini ancak genel ortalamanın %10 seviyesinde tutulduğunu belirtmekte fayda var.

Apple Watch Series 11

Serinin en yeni ve çok yönlü modeli olan Series 11, hem akademik hayatta hem de günlük yaşamda sağlık verilerini takip etmek isteyen kullanıcılar için standartları belirliyor. İnce kasa tasarımı ve geniş ekranıyla dikkat çeken bu model, özellikle ders aralarında bildirim takibi yapmak ve yoğun çalışma temposunda stres seviyesini kontrol altında tutmak isteyen öğrenciler için ideal bir yardımcı konumunda bulunuyor. **Apple öğrenci indirimi** fırsatıyla birlikte Series 11, başlangıç fiyatı üzerinden 2.400 TL’lik net bir tasarruf imkanı sağlıyor. Önceki nesil Apple Watch modellerine göre daha hızlı şarj olan ve daha gelişmiş sağlık sensörleri barındıran bu cihaz, öğrencilerin uzun kampüs günlerinde en güvenilir teknolojik eşlikçilerinden biri olmayı vaat ediyor. Özellikle iPhone 17 gibi yeni nesil cihazlarla tam uyumlu çalışan saat, gelişmiş işlemcisi sayesinde uygulamalar arası geçişlerde de yüksek performans sunuyor.

Apple Watch Series 11 teknik özellikleri

İşlemci: Gelişmiş yeni nesil S-serisi çip

Ekran: Her Zaman Açık Retina ekran, yüksek parlaklık değeri

Sağlık Sensörleri: EKG, kanda oksijen ölçümü, uyku takibi ve sıcaklık algılama

Dayanıklılık: Toza ve suya karşı yüksek direnç (WR50)

Hızlı Şarj: Yaklaşık 45 dakikada %80 dolum kapasitesi

Apple Watch Series 11 fiyatı

Apple Watch Series 11 – Standart: 23.999 TL

Apple Watch Series 11 – Eğitim İndirimli: 21.599 TL

Apple Watch SE 3

Bütçe dostu yapısıyla bilinen SE serisi, akıllı saat deneyimine temel özelliklerden ödün vermeden adım atmak isteyen öğrenciler için en mantıklı seçenek olmaya devam ediyor. **Apple Watch** ailesinin bu üyesi, gelişmiş modellerdeki birçok temel fitness ve güvenlik özelliğini barındırırken, çok daha rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunuluyor. Eğitim indirimiyle birlikte 14.299 TL seviyesine gerileyen fiyatı, onu özellikle ilk kez akıllı saat kullanacak olan gençler için cazip bir konuma yükseltiyor. Apple SE 3, akademik takvimdeki yoğun sınav dönemlerinde odaklanma modları ve hatırlatıcılarla öğrencilerin zaman yönetimini iyileştirmesine yardımcı oluyor. Üstelik bu model, düşük güç tüketimiyle bir günü rahatlıkla çıkarabilen bir pil ömrü sunarak sürekli şarj ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Apple Watch SE 3 teknik özellikleri

İşlemci: Optimize edilmiş performans çipi

Ekran: Retina ekran (Her Zaman Açık özelliği bulunmuyor)

Güvenlik Özellikleri: Trafik kazası algılama, düşme algılama ve acil SOS

Suya Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklı tasarım

Kasa: Geri dönüştürülmüş alüminyum malzeme seçenekleri

Apple Watch SE 3 fiyatı

Apple Watch SE 3 – Standart: 15.499 TL

Apple Watch SE 3 – Eğitim İndirimli: 14.299 TL

Apple Watch Ultra 3

Ekstrem sporlarla ilgilenen veya en yüksek pil ömrünü hedefleyen kullanıcılar için tasarlanan Ultra 3, serinin en güçlü ve en dayanıklı üyesi olarak öne çıkıyor. Titanyum kasası ve safir ön kristali ile en zorlu koşullarda bile performansını koruyan cihaz, eğitim indirimiyle birlikte miktar bazında en yüksek tasarrufu sunan model durumunda. Normal satış fiyatı 65.999 TL olan bu üst düzey saat, **Apple öğrenci indirimi** sayesinde 59.399 TL’ye satın alınabiliyor. Bu, tek bir üründe 6.600 TL’lik bir avantaj anlamına geliyor ki bu farkla bir aksesuar veya farklı bir ekosistem ürünü almak mümkün hale geliyor. Ultra 3, sadece bir saat değil, aynı zamanda hassas çift frekanslı GPS sistemiyle kampüs dışı aktivitelerde veya doğa sporlarında profesyonel bir navigasyon aracı olarak görev yapıyor.

Apple Watch Ultra 3 teknik özellikleri

Kasa: 49 mm havacılık sınıfı titanyum gövde

Ekran: 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşan düz safir ekran

Pil Ömrü: Normal kullanımda 36 saate, düşük güç modunda 72 saate kadar

Özel Tuş: Özelleştirilebilir turuncu Eylem Düğmesi

Su Sporları: 100 metre suya dayanıklılık ve EN13319 sertifikalı dalış bilgisayarı

Apple Watch Ultra 3 fiyatı

Apple Watch Ultra 3 – Standart: 65.999 TL

Apple Watch Ultra 3 – Eğitim İndirimli: 59.399 TL

Eğitim indiriminden yararlanmak için doğrulama süreci

Apple’ın yeni dönem satış politikasında en dikkat çeken detay, indirimli fiyatlara erişimin artık çok daha kontrollü bir hale getirilmiş olmasıdır. Geçmişte bazı dönemlerde manuel olarak kontrol edilen veya beyana dayalı ilerleyen süreç, artık tamamen dijital bir doğrulama altyapısına bağlanmış durumda. **Apple Türkiye Eğitim Mağazası** üzerinden indirimli fiyatları görebilmek ve satın alma işlemini tamamlayabilmek için akademik durumun onaylanması şart koşuluyor. Bu aşamada devreye giren **UNiDAYS doğrulama** sistemi, kullanıcının gerçekten bir eğitim kurumuna bağlı olup olmadığını çeşitli yöntemlerle teyit ediyor. Doğrulama başarılı olduktan sonra indirimli fiyatlar otomatik olarak aktif hale geliyor ve kullanıcılar sepetlerine **Apple Watch** dahil olmak üzere istedikleri cihazları ekleyebiliyor.

Doğrulama işlemi için öğrencilerin ve eğitim personellerinin ellerinde geçerli belgelerin bulunması gerekiyor. Genellikle üniversiteler tarafından sağlanan “.edu.tr” uzantılı e-posta adresleri en hızlı sonuç veren yöntem olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, güncel akademik yılı gösteren fotoğraflı öğrenci kartları veya personeller için görev belgeleri de sistem üzerinden yüklenerek onay alınabiliyor. Apple’ın bu sıkı denetimi, indirimlerin gerçekten hedef kitle olan eğitim camiasına ulaşmasını sağlamak adına hayata geçirildi. Doğrulama süreci tamamlandığında, sadece saatler değil, aynı zamanda iPad Pro, MacBook Air veya Mac mini gibi diğer popüler eğitim cihazları da avantajlı fiyatlarla listeleniyor.

UNiDAYS nedir?

UNiDAYS, dünya genelindeki öğrencilerin akademik durumlarını dijital ortamda doğrulamalarını sağlayan ve çeşitli markalardan indirimler almalarına aracılık eden bir platformdur. Apple, Samsung ve Nike gibi dev markalarla iş birliği yaparak öğrencilerin okul e-postaları veya öğrenci kimlikleri üzerinden güvenli bir şekilde onay almalarını sağlar.

Peki siz bu yeni fiyatlandırma politikası ve Apple Watch modellerine gelen eğitim indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

