Microsoft, Windows 11’in yakında gelecek güncellemelerinde Android telefon cihazınızı paylaşım menüsüne entegre edeceğini duyuruyor.

Windows 11 ile Android’e kolay dosya gönderme geliyor

Şimdi Windows 11 Insider’lara sunulan bu özellik sayesinde, kullanıcılar bilgisayarlarından dosyaları, bağlantıları ve daha fazlasını doğrudan Android telefonlarına gönderebilecek. Bu, paylaşım menüsüne bir “Telefonum” kısayolu ekleyerek mümkün olacak.

Bu özellik, her iki cihazdaki bir uygulama aracılığıyla Windows ve Android’i birbirine bağlayan Phone Link hizmeti üzerinden çalışıyor. Uygulama genellikle bildirimleri senkronize etmek, uygulamalara ve dosyalara erişmek gibi işlevler için kullanılıyor, ancak bu yeni ekleme, öğelerin gönderilmesini daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

Microsoft açıklamasında şöyle diyor:

“İçeriği Windows paylaşım penceresinden bir Android cihaza kolayca paylaşma özelliğini kullanıma sunuyoruz. Bu özellik, Android’deki Windows Bağlantısı uygulamasını ve bilgisayarınızdaki Telefon Bağlantısını kullanarak Android cihazınızı Windows PC’nizle eşleştirmenizi gerektirir.”

Bunun herkesin kullanımına ne zaman sunulacağı ise belirsiz. Microsoft, bu özelliği şimdilik yalnızca beta test kullanıcılarına sunuyor.

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Ancak bu, tüm uygulamalarda yararlı olmayabilir. Windows’taki birçok uygulama ve programın kendi paylaşım menüleri vardır veya Windows 11’deki yerel olanla hiçbir şekilde entegre değildir. Her durumda, bu özellik oldukça kullanışlı görünüyor.