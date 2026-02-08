Microsoft’un işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle güvenlik ve kararlılık iyileştirmeleri getirse de, bazen beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Son olarak yayınlanan bir Windows 11 güncellemesinin, özellikle NVIDIA ekran kartı kullanan bilgisayarlarda ciddi performans kayıplarına neden olduğu ortaya çıktı. Peki, bu sorun tam olarak hangi güncellemeden kaynaklanıyor ve Windows 11 kullanıcıları ne yapmalı?

Windows 11 güncellemesi NVIDIA kartları yavaşlatıyor

Gelen kullanıcı raporlarına göre, KB5074109 kodlu güvenlik güncellemesi yüklendikten sonra NVIDIA ekran kartlı sistemlerde belirgin bir yavaşlama gözlemleniyor. Bu NVIDIA performans sorunu, özellikle oyuncular için can sıkıcı boyutlara ulaşıyor. Kullanıcılar, oyunlarda 15-20 FPS’e varan düşüşler, gölgelenme (ghosting) hataları, ekranda titremeler ve DLSS 3 ile gelen Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisinde problemler yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum, akıcı bir oyun deneyimini neredeyse imkansız hale getiriyor ve Windows 11 ekosistemindeki güncelleme sorunlarına bir yenisini ekliyor.

Başlangıçta sorunun kaynağı olarak NVIDIA tarafından yayınlanan yeni sürücülerden şüphelenilmişti. Ancak teknoloji devi, kendi forumları üzerinden yaptığı resmi bir açıklamayla topu Microsoft’a attı. Açıklamada, performans düşüşlerinin ve grafiksel hataların doğrudan Windows 11 için yayınlanan KB5074109 kodlu güncellemeden kaynaklandığı doğrulandı. Bu gelişme, sorunun donanım veya sürücüden çok, işletim sistemi seviyesinde bir uyumsuzluktan kaynaklandığını gösteriyor.

Geçici çözüm: Güncellemeyi kaldırın

NVIDIA, sorundan etkilenen kullanıcılara geçici bir çözüm olarak KB5074109 güncellemesini kaldırmalarını tavsiye ediyor. Bilgisayarınızda bu güncellemenin yüklü olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Windows Update > Güncelleme Geçmişi yolunu izleyebilirsiniz. Eğer listede bu güncellemeyi görüyorsanız, “Güncellemeleri kaldır” seçeneği ile sisteminizden kaldırarak performansı eski haline getirebilirsiniz. Ancak bu yöntemin, güncellemenin getirdiği güvenlik yamalarından da feragat etmek anlamına geldiğini unutmamak gerekiyor.

Microsoft cephesinde ise konuyla ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmış değil. Şirket, çeşitli sorunlar için bant dışı (out-of-band) güncellemeler yayınlasa da, NVIDIA ekran kartlarını etkileyen bu spesifik performans sorununa yönelik bir düzeltme henüz sunulmadı. Kullanıcılar şu anda güvenlik ve performans arasında zor bir seçim yapmak durumunda kalıyor. Güncellemeyi kaldırmak performansı geri kazandırsa da, siber tehditlere karşı sistemi daha savunmasız bırakma riski taşıyor.

Bu, Windows 11 kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı ilk güncelleme sorunu değil. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda AppXSVC servisi kaynaklı sistem yavaşlamaları da gündeme gelmişti. Teknoloji dünyasında güncellemelerin bu tür sorunlara yol açması, kullanıcıların yeni yamaları yüklemeden önce bir süre bekleyip geri bildirimleri takip etme eğilimini güçlendiriyor.

İlginizi Çekebilir: A101 ucuz Realme telefon satıyor! İşte bu hafta A101 teknoloji kataloğunda yer alan o cihaz!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Windows 11’in bu güncelleme sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!