Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinde olan A101, giriş segmentte konumlanan ve sunduğu donanımla günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen realme C75 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni A101 ucuz telefon modeli olan realme C75 neler sunuyor?

A101 yeni ucuz telefon realme C75 neler sunuyor?

realme C75, ilk olarak geniş ekranıyla kendini belli ediyor. 6,72 inç büyüklüğündeki ekran, Full HD çözünürlük sayesinde net ve yeterince keskin bir görüntü sunuyor. 90 Hz yenileme hızı ise bu fiyat seviyesinde alışıldık olmayan bir akıcılık sağlıyor. Sosyal medyada gezinirken, video izlerken ya da basit oyunlar oynarken ekranın daha pürüzsüz hissettirmesi, günlük kullanımda fark yaratan detaylardan biri oluyor.

Telefonun kalbinde yer alan Helio G92 Max işlemci, yüksek performans iddiasından ziyade dengeli ve stabil bir kullanım hedefliyor. 8 GB RAM ile desteklenen bu yapı, uygulamalar arasında geçişte ve temel çoklu görev senaryolarında kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor. 256 GB’lık depolama alanı ise fotoğraf, video ve uygulamalar için uzun süre “yer açma” derdi yaşatmadan kullanım imkânı sunuyor.

realme C75’in arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde tek bir ana kamera yer alıyor. Bu kamera, özellikle gündüz çekimlerinde sosyal medya için yeterli kaliteyi sunmayı amaçlıyor. Ön tarafta bulunan 8 MP’lik kamera ise görüntülü görüşmeler ve temel selfie kullanımı için konumlandırılmış.

5828 mAh kapasiteli batarya, cihazın en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapasite, yoğun olmayan bir kullanımda telefonu gün boyu hatta iki güne yakın şarj aramadan kullanabilmeyi mümkün kılıyor. Büyük ekranlı bir telefon tercih eden kullanıcılar için bu batarya değeri önemli bir güven unsuru oluşturuyor.

realme C75’in giriş segmentte bir telefon olduğunu unutmamak gerekiyor. Amiral gemisi beklentisi olmayan, telefonu ağırlıklı olarak arama, mesajlaşma, sosyal medya, video izleme ve temel uygulamalar için kullananlar için mantıklı bir seçenek sunuyor. Normal şartlarda yaklaşık 11 bin TL seviyesinde satılan modelin, A101’de 5 Şubat 2026 tarihinde 9.999 TL fiyatla raflara çıkacak olması, bütçe odaklı kullanıcılar için dikkat çekici bir avantaj oluşturuyor.

realme C75, 5 Şubat 2026 Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulacak. Sınırlı stok gerçeği göz önüne alındığında, uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayanların erken davranmasında fayda var.