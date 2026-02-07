Türkiye’de yurtdışından yapılan alışverişlerde uzun süredir devam eden vergi muafiyeti dönemi resmen sona erdi. Yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte, artık küçük büyük demeden neredeyse tüm paketler için gümrük vergisi ödenecek. Bu durum, özellikle teknoloji meraklıları ve öğrenciler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Peki, yeni dönemde gümrüksüz alışveriş tamamen tarihe mi karıştı?

Gümrüksüz alışveriş uygulamasında yeni dönem

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve yerli üreticiyi koruma amacı taşıdığı belirtilen yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte, bireysel kullanıcıların yurtdışından yaptığı alışverişlerde geçerli olan vergi muafiyeti kaldırılmış oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından atılan bu adım, özellikle uygun fiyatlı elektronik bileşen ve hobi malzemeleri temin eden kullanıcılar arasında büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Yeni dönemde, yurtdışından sipariş edilen her ürün için vergi ödenmesi ana kural haline geldi.

Özellikle teknoloji girişimcileri, öğrenciler ve Ar-Ge faaliyeti yürüten kurumlar, bu düzenlemenin projelerini ve eğitim süreçlerini olumsuz etkileyeceğini dile getirmişti. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Ticaret Bakanlığı, bir genelge yayımlayarak belirli alanlar için istisna getirdiğini duyurdu. Bu istisna, gümrüksüz alışveriş imkanını tamamen ortadan kaldırmıyor, ancak kapsamını ciddi şekilde daraltıyor.

İstisnadan kimler ve nasıl yararlanacak?

Yayımlanan genelgeye göre, yeni istisna doğrudan eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme projelerini hedefliyor. Bu kapsamda sipariş edilen baskılı devre kartları (PCB), elektronik komponentler, sensörler, modüller ve çipler gibi spesifik ürünler vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Bu karar, özellikle robotik, kodlama ve elektronik projeleri yürüten kurumlar için bir nefes alma imkanı sunuyor.

Ancak bu muafiyetin de belirli şartları bulunuyor. İstisnadan yalnızca vakıf, dernek ve eğitim kuruluşları faydalanabilecek. Bu kuruluşların, kimlik numarası ve yürüttükleri projeye veya göreve ilişkin bir belge ibraz etmeleri gerekiyor. Getirilen limitlere göre, bir kuruluş ayda en fazla 5 kez ve her seferinde 30 euro sınırı aşmayacak şekilde ithalat yapabilecek. Bu durum, eski serbest gümrüksüz alışveriş döneminden çok daha kısıtlı bir alanı kapsıyor.

Ortalama bir tüketici için yurtdışından vergisiz ürün getirme dönemi sona ermiş durumda. Artık AliExpress, Temu gibi platformlardan verilen en küçük siparişler bile vergiye tabi olacak. Bakanlığın getirdiği bu istisna, daha çok kurumsal ve akademik projeleri desteklemeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Girişimciler ve bireysel geliştiriciler ise Ar-Ge faaliyetleri için de benzer bir kolaylık sağlanıp sağlanmayacağını merakla bekliyor. Bu düzenleme, gümrüksüz alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirecek gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Vodafone ev interneti abonelerinin verileri sızdırıldı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Getirilen istisnanın kapsamını yeterli buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!