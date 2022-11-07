Microsoft, Windows için yeni bir iş modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Bir iş ilanına göre, şirket giriş seviyesi bilgisayarlar için Windows 11’in bulut sürümünü yayınlayabilir.

Program Yöneticisinin iş tanımında “düşük maliyetli bilgisayarlara güç sağlamak” için işletim sisteminin “reklam destekli” bir sürümünden bahsedilmektedir. Çalışan, “Windows’ta bulut öncelikli eylemleri teşvik etme misyonuyla uyumlu deneyimler oluşturmak” için Ürün Yönetimi ve Tasarım ekipleriyle birlikte çalışacak.

Görünüşe göre Microsoft, Windows 365’i ev kitlesine genişletmeyi planlıyor olabilir. İlk başta, Temmuz 2021’de piyasaya sürüldüğünden beri, ürün yalnızca kurumsal ortam için sunulmaktadır.

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Azure’u temel alan hizmet, kullanıcılara farklı konfigürasyonlara sahip “sanal makineler” sunuyor. Yerel depolama veya donanım özelliklerine bağlı kalmadan Windows, macOS, Linux ve Android yüklü cihazlardan erişim sağlanabilir.

Windows 365, farklı büyüklükteki şirketler için bir dizi avantaj sunar. Kısa süre sonra abonelik, işletim sisteminin güncellenmiş sürümünü çalıştırmak için güçlü bilgisayarlar gerektirmediğinden uygun maliyetli bir çözüm haline geldi.

Bu nedenle, Program Yöneticisinin iş tanımında kamuya açılma önerilmektedir. Profil, Microsoft’un “yazılım ve düşük maliyetli bilgisayarların bir kombinasyonu yoluyla yeni iş fırsatlarını keşfetmek” istediğinden bahsediyor.

İçindekiler Sıradan kullanıcılar için Windows 365

Sıradan kullanıcılar için Windows 365

Temmuz 2021’de tanıtıldıktan sonra Windows 365, Windows 11’in ilk sürümünde bir güncelleme aldı. Söylendiği gibi sıradan bir bilgisayarın yerini almasa da, iş modeli büyük teknolojinin birçok kurumsal müşterisinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu abonelik biçimini normal kullanıcılara sunarak, Windows 11 daha fazla kişi tarafından benimsenebilir. İşletim sisteminin makinelere kurulmak için belirli donanım yapılandırmaları gerektirdiğini unutmayın.

Kaynak: Windows Latest