Ya Windows‘un geleceği bulutta olsaydı? Microsoft bu yönde çalıştığı için bu çok güçlü bir olasılık. En son Windows 11 Insider Güncellemesi Bulut PC’ler için birçok yeni özellik ekliyor.

İçindekiler Windows 11 bulutta kullanım için daha fazla seçenek sunuyor

Windows 11 bulutta kullanım için daha fazla seçenek sunuyor

Bu ayarlar, buluttaki bilgisayarı Görev Görünümü aracılığıyla tam ekran veya özel bir uygulama olarak pencereli modda olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmasına izin verecek. Buluttaki bilgisayarınız için belirli özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak da mümkündür. Hatırlatmak gerekirse, Cloud PC Microsoft 365 iş aboneleri tarafından kullanılabilir.

Cloud PC settings now have extra toggles for what kind of resources you'd like to share with it pic.twitter.com/eOgKitNAzi — Albacore (@thebookisclosed) March 22, 2023

Albacore bu yapı ile ilgili diğer bazı ilginç yeni özellikleri de paylaştı. Bundan böyle, bekleyen bildiriminiz kalmadığında bildirimler bölmesi kaybolmayacak ve basit bir 0 görüntülenecek.

Microsoft niyetini resmi olarak açıklamamış olsa da, Windows 12′nin bulut tabanlı kullanıma doğru ilerleyebileceğine dair her türlü gösterge var. Cloud PC sadece ilk adım gibi görünüyor. Öte yandan, Redmond firması yapay zekanın önemli bir rol oynayacağını zaten açıkça belirtti.

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Windows 12 önümüzdeki birkaç yıl içinde, belki de 2024’ün sonu gibi erken bir tarihte gelebilir. Intel, yeni işlemcilerini hala gizemini koruyan bu işletim sistemiyle uyumlu hale getirerek varlığı konusunda ağzındaki baklayı çıkardı bile. Hatırlatmak gerekirse, Windows 11 2021 yılında piyasaya sürülmüştü, bu nedenle Microsoft işletim sistemleri için üç ila dört yıllık sürüm döngülerine geri dönebilir.