Ya Windows‘un geleceği bulutta olsaydı? Microsoft bu yönde çalıştığı için bu çok güçlü bir olasılık. En son Windows 11 Insider Güncellemesi Bulut PC’ler için birçok yeni özellik ekliyor.

Bu ayarlar, buluttaki bilgisayarı Görev Görünümü aracılığıyla tam ekran veya özel bir uygulama olarak pencereli modda olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmasına izin verecek. Buluttaki bilgisayarınız için belirli özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak da mümkündür. Hatırlatmak gerekirse, Cloud PC Microsoft 365 iş aboneleri tarafından kullanılabilir.

Cloud PC settings now have extra toggles for what kind of resources you'd like to share with it pic.twitter.com/eOgKitNAzi

— Albacore (@thebookisclosed) March 22, 2023