Toshiba’nın yıllardır devam eden problemleri, şirketin nihai sonunu getirdi. Japonya’dan gelen haberlere göre özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, Toshiba‘yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Toshiba yönetim kurulu, özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners liderliğindeki bir gruptan 15,2 milyar dolarlık bir satın alma teklifini kabul etti, şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, holdingde yıllarca süren karışıklığın ardından potansiyel olarak yükselen bir grafiğe sahip olduğu belirtildi.

1875 yılında hizmet vermeye başlayan ve yaklaşık 150 yıllık geçmişe olan Toshiba’nın, girdiği çıkmazlardan sonra satılmasına karar verildi. Edinilen bilgilere göre Japonya merkezli özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, Toshiba’yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Satın alım henüz onaylanmamış durumda. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Toshbina’nın belirsizlik durumundan çıkması şirket için büyük bir adım olacak.

Çöküş 2017 yılına dayanıyor. Marka o dönem ABD’de bir nükleer santral ihalesi aldı ve çalışmalara başladı. Ancak işin sonucu başarısız oldu ve bundan Toshiba sorumlu tutuldu.

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Bu başarısızlığın getirdiği sorumluluksa şirket üzerinde mali bir yük oluşturdu ve şirketi iflasa doğru sürüklemeye başladı. Ardından şirketin en büyük gizli hissedarı Effissimo Capital Management fonu da Toshiba üzerinde ciddi bir baskı yapmaya başladı.

Bu baskılar ve mali yükler karşısında Toshiba 2022 yılının ilkbaharından itibaren satın alım teklifleri istemeye başladı. JIP ise bugüne kadar verilebilecek en gerçek teklifi yaptı ve Toshiba ile anlaştı.

Son çeyrek raporları pekte iç açıcı olmayan Toshiba önümüzdeki perşembe günü itibariyle artık bir JIP grubu şirketi olacak. Toshiba’nın geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılmasa da şirketin teknoloji üretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.