Windows 10’da karanlık moda geçiş

Windows kullanıcılarının merakla beklediği karanlık mod desteği 1809 sürümlü paket ile sunulmuştu. Sizlerde Windows 10’un 1809 versiyonunu kullanıyorsanız karanlık mod güncellemesini cihazınıza uygulayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir : Windows 10 için Google Chrome karanlık modu geliyor!

4 aşamada karanlık moda geçiş

Özellikle gece saatlerinde bilgisayar başında zaman geçiren kullanıcılar beyaz ışığın etkisi ile gözleri yorulabiliyor. Windows 10’un karanlık mod desteği göze hitap ederken göz sağlığını da önemsiyor. Bu modu aktif edebilmek ise dört adımlık işlem sonucunda mümkün olabiliyor.

1- Kişileştir menüsüne erişmek

Masaüstünüze gidiniz. Ekranın boş bir bölümüne farenizin sağ tuşu ile basınız. Açılan pencerede kişileştir seçeneğine tıklayınız. Bu menüye ayrıca denetim masası üzerinden de erişebilir.

2- Renkler

Açılan pencerinin sol tarafında bulunan ayar çekmecesinde renkler seçeneğine basınız.

3- Gri renk seçimi

Renkler kısmında bulunan gri renk seçeneğine basınız ve sayfa sonuna ininiz.

4- Uygulama modunu ayarlamak

Sayfanın sonunda göreceğiniz ‘Varsılayan uygulama modunuzu seçin’ sekmesinde belirtilen ‘Koyu’ seçeneğini aktif ediniz. Böylelikle Windows 10 yüklü cihazınızda karanlık temayı aktif olarak kullanabileceksiniz.

Not: Belirtilen ayarlar cihazınızda çıkmıyorsa güncelleştirme merkezinden Windows 10 sürümünüzü kontrol ediniz.