Apple, iOS 18.5 güncellemesini beta aşamasına taşıyarak hem geliştiricilere hem de halka açık testçilere sundu. iOS 18.5, özellikle sistem kararlılığı ve güvenlik düzeyinde iyileştirmeler hedefliyor. Peki, iOS 18.5 güncellemesi yenilikleri neler, ne zaman yayınlanacak ve nasıl kontrol edilir?

iOS 18.5 Beta 2 Yenilikleri Neler?

Apple, iOS 18.5 Beta 2 sürümünü geliştiricilerin ardından halka açık şekilde de test etmeye açtı. Bu sürümle birlikte kullanıcı arayüzünde küçük oynamalar ve bazı varsayılan uygulamalarda yenilikler dikkat çekiyor. İşte iOS 18.5’te öne çıkan değişiklikler:

Mail uygulamasında “Kişi Fotoğrafları”nı kapatma seçeneği geri döndü. Bu, eski iOS 17 tarzını tercih edenler için olumlu bir dönüş. Gönderenlere göre grupla özelliği istenirse devre dışı bırakılabiliyor. Böylece sade bir posta kutusu görünümü mümkün hale geliyor. AppleCare bilgileri artık daha farklı bir formatta sunuluyor; kullanıcı dostu bir görünüm hedeflenmiş. Güvenlik açıkları ve hata düzeltmeleri odak noktası olmuş durumda; arka planda birçok sistemsel iyileştirme yapılmış.

Güncelleme yalnızca iOS 18.5 ile sınırlı değil. Apple aynı zamanda iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5 ve tvOS 18.5 sürümlerini de eş zamanlı olarak beta sürecine soktu.

iOS 18.5 Ne Zaman Çıkacak?

Şu an beta sürecinde olan iOS 18.5 güncellemesinin resmi çıkış tarihi Apple tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş güncellemeler dikkate alındığında, final sürümün Mayıs ayı içinde, büyük olasılıkla ayın ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcılar da bu tarihlerde iOS 18.5‘i cihazlarına indirebilecek.

Beta testine katılmak isteyen kullanıcılar, Apple Beta Yazılım Programı üzerinden kayıt yaptırarak güncellemeyi deneyimleyebilirler.

iOS Güncellemeleri Nasıl Kontrol Edilir?

iPhone kullanıcılarının güncellemeleri manuel olarak kontrol etmesi oldukça basit. iOS 18.5 gibi yeni sürümlere ulaşmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın. “Genel” sekmesine dokunun. “Yazılım Güncelleme” bölümüne girin. Eğer yeni bir iOS 18.5 sürümü mevcutsa burada gözükecektir. “İndir ve Yükle” seçeneği ile işlemi başlatabilirsiniz.

Beta sürümlerine ulaşmak için, aynı menü üzerinden “Beta Güncellemeleri” kısmına giderek Apple kimliğinizle beta testlerine kayıt olmanız yeterli. Ancak beta sürümleri bazı kararsızlıklar içerebileceğinden, ana cihazlar yerine yedek cihazlarda kullanmanız önerilir.

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iOS 18.5, her ne kadar büyük çaplı bir değişim sunmasa da, Apple’ın kararlılığı artırma ve kullanıcı deneyimini sadeleştirme yolundaki adımlarını açıkça gösteriyor.

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